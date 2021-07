Offre Service Civique : Modérateur.trice pour le sport d’entreprise – Ligue Pays de la Loire du Sport d’Entreprise

Offre de service civique

Modérateur.trice pour le sport d’entreprise – Sport Santé Pont-Château 2021-2022

La Ligue

Ligue Pays de la Loire du Sport d’Entreprise, délégation régionale de la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE), développe les pratiques d’activités physiques ou sportives adaptées, dans le cadre et autour de l’entreprise, au bénéfice de la santé, du bien-être et de l’intégration de tou.te.s les salarié.e.s et de la vitalité de l’entreprise.

Les missions

La Ligue développe et organise sur la commune de Pont-Château (44) un dispositif sport santé à destination des publics en âge d’être en activité professionnelle (16 ans et plus) sur le territoire local. Cette « Plateforme » a pour but de rapprocher l’activité des entreprises en proposant des créneaux sur le temps méridien avec des éducateurs diplômés.

Le.a volontaire sera le.a représentant.e de la Ligue à Pont-Château, il/elle sera le principal interlocuteur des participant.e.s et s’assurera de la bonne tenue des activités et s’assurera avec le tuteur de la bonne relation avec les partenaires.

Le tout s’inscrit dans un double objectif de développement de pratique physique au bénéfice de la santé des collaborateurs et du rayonnement du territoire de Pont-Château.

Le.a volontaire sera précisément amené.e à :

– Accueillir et conseiller : aider à l’inscription, informer les participant.e.s des activités,

– Animer : mettre en place, suivre, coordonner et analyser les activités en lien avec les éducateurs sportifs et les responsables de la Mairie ;

– Promouvoir : communiquer les informations de la Plateforme sur les réseaux et créer du contenu pour les adhérents.

– Participer à la structuration du territoire de la Ligue et de ses Comités Départementaux.

Le profil

Dynamique et réactif.ve, tu es rigoureux.euse et tu aimes travailler en équipe. Tu sais aussi travailler en autonomie quand il le faut. Le sport te colle à la peau, tu t’intéresses à l’activité physique et les nouvelles pratiques de bien-être / santé. Créateur.ice et chef.fe d’orchestre hors pair, tu connais les étapes de création et de suivi d’un événement sportif et tu sais animer des réseaux. Rayonnant.e, tu communiques aisément à l’écrit (rédaction d’articles, de mails…) comme à l’oral (réunion…). Pilote affirmé.e, tu disposes du Permis B et tu pédales aussi vite qu’Armstrong (vélo disponible pour tes déplacements). Ta motivation est clé, postule si tu te retrouves dans cette offre.

Quand ?

À partir du 25 août 2021 (10 mois, mini 30h/semaine)

Où ?

Lieux de travail : Pont-Château et Nantes (44) Des déplacements en région sont possibles.

Merci de candidater directement via email à l’adresse contact.pdl@ffse.fr