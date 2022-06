Orange prolonge son partenariat avec la FFF jusqu’en 2026

Hier, Orange a profité du match entre l’Equipe de France et la Croatie au Stade de France en Ligue des Nations (0-1) pour officialiser le renouvellement de son partenariat avec la Fédération Française de Football.

Partenaire Majeur de la FFF depuis 2018, Orange prolonge son engagement pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Pour rappel, les autres partenaires Majeurs de la Fédération Française de Football et des Equipes de France sont Crédit Agricole, EDF, Nike, Volkswagen et Uber Eats qui vient d’arriver.

« Ce renouvellement de partenariat vient réaffirmer l’étroite collaboration que nous entretenons avec le monde du football depuis plus de 20 ans, et plus précisément avec la Fédération Française de Football depuis 4 ans. Il illustre notre ambition d’être un opérateur engagé et responsable, en menant des actions de prévention sur les usages du numérique auprès des jeunes. Le collectif et la solidarité, valeurs chères à Orange, sont mises à l’honneur par les succès des équipes Nationales Masculine et Féminine et nous rendent particulièrement fiers de ce partenariat » explique Fabienne Dulac, CEO d’Orange France, dans un communiqué.

Parmi les principales activations menées autour des Bleus, on peut notamment citer les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques du numérique à destination du football amateur. Divisés en deux équipes, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Mike Maignan, Jules Koundé, et une équipe de 11 – 13 ans ont récemment participé à des modules structurés sous forme d’exercices terrain suivis d’un temps d’échange et de conseils.

Qui dit mi-temps dit… ! @RCSA US Villeneuve Ablon Moment inoubliable pour les U15 au Stade de France pic.twitter.com/1mJkSPoCUT — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) June 13, 2022

Outre la FFF, Orange est également partenaire du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Des partenariats qui nourrissent la plateforme de marque « Team Orange Football ».