Uber Eats officialise son nouveau partenariat avec la Fédération Française de Football

Aujourd’hui, Uber Eats a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF).

Partenaire-titre de la Ligue 1 jusqu’au moins 2024, Uber Eats renforce sa présence et sa visibilité dans le foot français en devenant Partenaire Majeur des Equipes de France.

Un contrat sponsoring signé pour 3 saisons, soit jusqu’en juin 2025 qui « succède » à celui qui vient de prendre fin avec l’Olympique de Marseille, Cazoo devenant ainsi le nouveau sponsor maillot du club phocéen.

Pour accompagner cette annonce qui vient confirmer l’information de RMC Sport en mars dernier, Uber Eats a partagé un visuel de son célèbre sac isotherme aux couleurs des Bleus (voir plus haut). En parallèle, 5 joueurs sont utilisés au titre de l’image collective avec Paul Pogba, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris et Antoine Griezmann.

« Nous serons sponsor des matchs des Équipes de France, que ce soit en Ligue des nations ou pendant l’EURO féminin, diffusés sur TF1 et M6. A cette occasion, nous dévoilerons des spots publicitaires avec les joueuses et les joueurs des Équipes de France » précise Bastien Pahus, General Manager, Uber Eats France, Suisse et Belgique à Sport Buzz Business. « Nous serons par ailleurs le premier sponsor à mettre autant en avant les joueuses que les joueurs : vous retrouverez donc les joueuses autour des matchs de l’Équipe de France »

5 joueuses de l’équipe féminine figurent également dans la communication envoyée par Uber Eats. Une équipe de France qui dispute cet été l’Euro 2022 organisé en Angleterre. Nike a d’ailleurs dévoilé ce matin les nouveaux maillots des Bleues.

Dans le détail, ce partenariat a été orchestré par Fuse France, le département de marketing sportif du réseau Omnicom Media Group, qui accompagne Uber Eats sur l’ensemble de sa stratégie football. « Les matchs des Équipes de France sont plus que jamais des moments de partage et de célébration entre tous les fans de football mais aussi entre toutes les générations. Il nous semblait donc évident d’ancrer la marque dans ces rendez-vous en complément de notre présence tous les weekends sur les matchs de la Ligue 1 Uber Eats » explique Matthieu Caste, directeur des partenariats sportifs chez Fuse France.

« Les matchs de l’Équipe de France masculine sont les derniers moments de grand rassemblement »

« En plus de la forte visibilité médiatique que nous offre ce partenariat avec la FFF (logo sur les kits d’entrainement, autour des matchs des équipes de France), ce partenariat nous permet d’associer Uber Eats à l’institution sportive la plus iconique en France et aux grandes échéances à venir. Les matchs de l’Équipe de France masculine sont les derniers moments de grand rassemblement. De plus, la billetterie va nous permettre de pouvoir faire vivre le partenariat auprès de l’ensemble de nos communautés : clients, livreurs, restaurateurs, commerçants mais également des associations » nous précise Bastien Pahus. « Ce partenariat avec la FFF est également une opportunité de réaffirmer la vision d’une société inclusive portée par notre entreprise (D&I, égalité des sexes) et représenter plus que le football. Notre ambition est de pouvoir fédérer toutes les populations qui s’intéressent de près ou de loin au football et ainsi faire partie du patrimoine en France tout en ayant un ancrage local encore plus prononcé et affiché »

Au rang de Partenaire Majeur de la FFF, Uber Eats rejoint Crédit Agricole, EDF, Orange, Volkswagen ou encore Nike.