Offre de Stage : Brand Experience – Keneo

Keneo est une agence indépendante spécialiste du sport qui redéfinit la façon dont le mouvement sportif, les marques et les collectivités publiques existent auprès de leurs communautés.

Structurée autour de 4 expertises métiers (consulting, event, servicing et brand experience), et d’un pôle créatif transversal, Keneo possède une profonde connaissance de l’écosystème sportif qui permet d’apporter des solutions créatives et pragmatiques.

Au sein du pôle Brand experience vous participerez activement au suivi de différents projets dans le milieu du sport, du sponsoring et réaliserez de façon autonome les missions suivantes :

• Conception, préparation, livraison et suivi de projets 360° (social media et digital, campagnes, brand content, activations terrains, etc.)

• Interface créative et suivi de production des livrables et supports

• Coordination des intervenants, prestataires et gestion de la relation clients

• Participation aux phases de réflexion stratégique et recommandations

• Veille, benchmark, bilan et reporting

• Assistance sur la livraison opérationnelle des évènements, projets et contenus

Profil recherché :

• Formation BAC +4/5 en Management du sport, Ecole de commerce, de communication ou Sciences Po

• Intéressé(e) par les enjeux actuels du sport dans toutes ses dimensions. Envie permanente d’apprendre, de comprendre et d’anticiper les évolutions des activités en lien avec le sport

• Une précédente expérience significative dans le milieu du sport ou en agence appréciée

• Capacité à prendre des initiatives et être autonome

• Capacité à travailler en équipe, esprit d’analyse et rigueur

• Très bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (Excel et Powerpoint)

Stage basé à Paris pour une durée de 6 mois à temps plein à partir de début septembre 2022. Télétravail possible.

Contact : melissa.dickson@keneo.com