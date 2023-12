Kard devient Partenaire Officiel du FC Versailles

Repris il y a quelques mois par Alexandre Mulliez, ex-vice-président d’Auchan France, le FC Versailles a annoncé la signature d’un partenariat avec Kard, l’application d’argent de poche des ados 100% digitale.

Dans le cadre de cet accord, Kard devient le sponsor visible au dos du maillot du club évoluant en National.

En juin dernier, Alexandre Mulliez faisait l’acquisition de 51% du club pour 1,5 million d’euros tout en apportant 1,5M€ supplémentaires en compte-courant pour financer le début de la saison 2023-2024. Depuis 3 semaines, ce dernier a racheté la totalité du club après que le souhait de désengagement des co-actionnaires. « Ce n’était pas prévu mais nous avons finalement trouvé un accord » a expliqué Alexandre Mulliez sur LinkedIn. « L’avantage de ce deal c’est que nous sommes désormais les seuls décideurs. On gagne en liberté (nous pouvons par exemple décider de vous partager l’aventure en transparence quasi totale ou de faire rentrer un autre associé) et en réactivité (un whatsapp peut parfois être suffisant pour prendre une décision). L’inconvénient c’est qu’une partie des fonds qui devait servir à développer le club a servi à le racheter. Et les fonds que devaient apporter nos associés ne sont désormais plus disponibles […] C’est bien plus complexe que ce que nous imaginions avec Fabien Lazare mais c’est très certainement l’expérience la plus passionnante et riche de ma carrière ».

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Ces dernières semaines, le club a annoncé d’autres partenaires dont le Groupe Alard, distributeur automobile officiel du Groupe Volkswagen ou encore la MDY (La Marbrerie des Yvelines).