La startup française Sorare réalise la plus grosse levée de fonds de l’histoire de la French Tech

Journée historique pour la startup française Sorare en ce 21 septembre 2021 avec l’annonce d’une nouvelle levée de fonds record en Europe pour une Série B avec 680 millions de dollars.

Avec cette levée, « la plus grosse de l’histoire de la French Tech », Sorare est désormais valorisé à 4,3 milliards de dollars.

Lancé en 2018, Sorare se positionne à la croisée de trois marchés en plein essor : les « non-fungible tokens » (NFT), les cartes à collectionner et les jeux de fantasy sport. Sur la plateforme Sorare, les utilisateurs peuvent collectionner, acheter et échanger des objets digitaux en édition limitée grâce aux NFT et à la blockchain.

« Créer le prochain champion mondial de l’entertainment sportif depuis la France »

« C’est notre amour du football et notre savoir-faire en matière de blockchain qui sont à l’origine de Sorare. Nous avons saisi l’immense potentiel que la blockchain et les NFTs pouvaient apporter aux clubs, aux footballeurs et à leurs supporters en leur permettant de tisser un lien plus fort les uns avec les autres » précise Nicolas Julia, CEO et cofondateur de Sorare, dans un communiqué. « Nous nous réjouissons du succès que nous avons rencontré jusqu’à présent, mais ce n’est que le début. Notre ambition est simple : créer le prochain champion mondial de l’entertainment sportif depuis la France »

Today marks a historic day for the sports, gaming and #NFT communities. 🚀 We’re announcing our $680M Series B to build the next giant in sports entertainment! 🔥#OwnYourGame⚽ pic.twitter.com/O8OfkKfeLF — Sorare (@SorareHQ) September 21, 2021

« Cette levée de fonds, menée par Softbank, associe également de nouveaux investisseurs, tels qu’Atomico, Bessemer Venture Partners , Blisce, D1 Capital, Eurazeo, IVP et Liontree, ainsi que des investisseurs déjà présents comme Benchmark, Accel et Partech, ainsi que des business angels parmi lesquels le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, et les joueurs de football Gerard Piqué, Rio Ferdinand, Antoine Griezmann et César Azpilicueta » ajoute le communiqué.

« Ces fonds seront mis à utilisation pour soutenir l’ambition de la startup de construire une expérience de jeu révolutionnaire, réinventant la façon dont les supporters tissent des liens forts avec les clubs et les joueurs qu’ils admirent. Sorare entend également s’étendre vers de nouveaux sports afin de permettre au plus grand nombre d’assouvir leur passion et d’expérimenter le monde inédit des fantasy sports basés sur les NFT » ajoute Sorare qui compte également ouvrir un bureau aux USA. « Cette année, l’entreprise a connu une croissance phénoménale avec plus de 150 millions de dollars échangés sur sa plateforme depuis janvier. Le nombre mensuel des joueurs a, quant à lui, été multiplié par 34 entre le 2ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2021 avec, à la clé, des ventes trimestrielles multipliées par 51 sur la même période. »

Pour se développer, Sorare a déjà signé des dizaines de contrats avec des clubs professionnels (Real Madrid, Liverpool, le Paris Saint-Germain,…) et certaines ligues et fédérations.

Comment fonctionne le « fantasy football » de Sorare ?

Sur la plateforme Sorare, les utilisateurs (appelés « managers ») créent une équipe de 5 joueurs : 1 gardien, 1 défenseur, 1 milieu de terrain, 1 attaquant et 1 remplaçant.

Les managers inscrivent ces équipes dans différents tournois, chacun répondant à ses propres critères de participation tels que l’âge des joueurs ou la région du monde dans laquelle évolue leur club.

En s’appuyant sur les performances des joueurs réalisées dans les vraies rencontres sur le terrain, chaque équipe créée sur Sorare se voit attribuer une note dans le classement de chaque tournoi. Plus elle est haute, plus le bonus ajouté à la valeur des cartes que possède le manager est élevé.

Les cartes Sorare sont en édition limitée, avec 3 niveaux de rareté : à chaque saison, chaque joueur de football a 1000 cartes « Limited », 100 cartes « Rare », 10 « Super Rare » et 1 « Unique » à son effigie. Les managers s’affrontent en ligne et peuvent remporter des cartes en édition limitée sur Sorare.