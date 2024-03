Netflix va diffuser en direct un « combat » de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson le 20 juillet 2024

Après le match d’exhibition de tennis entre Nadal et Alcaraz il y a quelques jours à Las Vegas, Netflix va diffuser un combat de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson en direct cet été.

La diffusion d’événements sportifs en direct sur Netflix est plus que jamais lancée. La plateforme de streaming va diffuser en direct un combat de boxe entre la légende Mike Tyson (57 ans) et le youtubeur devenu boxeur Jake Paul (27 ans) le 20 juillet prochain.

Après le golf et la F1 avec la « Netflix Cup » et le match de tennis entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz « The Netflix Slam », ce combat sera donc le 3e événement sportif diffusé en direct depuis la plateforme.

Concernant les boxeurs, si on ne présente plus Mike Tyson, son adversaire est en revanche très controversé dans le monde de la boxe. Youtubeur de « formation », Jake Paul et son frère aîné Logan Paul, ont réussi à se faire un nom sur le ring en organisant des combats après d’énormes clashs sur les réseaux sociaux. Ce fut par exemple le cas lorsque Logan Paul a combattu l’ex champion du monde Floyd Mayweather en juin 2021.

Si l’arrivée massive des youtubeurs, comme les frères Paul ou autre Ksi, dans ce sport est souvent décriée par les experts de la boxe, Tyson avait, au contraire, déclaré que Jake était « en train de sauver la boxe ». Car ces youtubeurs amènent avec eux un autre public, plus jeune et pas forcément passionné de boxe à l’origine.

Quoiqu’il en soit, Jake Paul affrontera Mike Tyson le 20 prochain à l’AT&T Stadium au Texas et le combat sera diffusé en direct sur Netflix !

