« Delivery », la nouvelle publicité d’ESPN BET en marge de la March Madness 2024

À quelques jours du début de la phase finale de NCAA en basket-ball, ESPN dévoile sa dernière publicité « Delivery » pour promouvoir sa plateforme de paris sportifs « ESPN BET ».

Lancée il y a quelques mois, la plateforme ESPN BET compte bien sur la « trend » de la « March Madness » en ce mois de mars. Comme chaque année, les meilleures équipes universitaires du pays s’affrontent dans un tournoi qui passionne des dizaines de millions d’américains. L’occasion de soutenir leur université locale, mais aussi de découvrir les futurs talents NBA lors de matchs réservant très souvent de nombreuses surprises.

Dans sa dernière vidéo « Delivery » réalisé par l’agence Arts & Letters, ESPN fait appel aux experts du basketball Scott Van Pelt et Steve Coughlin, respectivement présentateur et analyste paris sportifs. Coughlin essaie de passer une commande de pizza, mais on voit que Van Pelt et d’autres personnes se concentrent sur le fait de ne pas pouvoir manquer une minute du match.

Les autres spots déjà réalisés depuis le lancement d’ESPN BET.

