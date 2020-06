Une journée Olympique 2020 placée sous le signe du digital

Pour célébrer la Journée Olympique (23 juin), le mouvement sportif prend en compte le contexte de la crise sanitaire pour proposer de nombreuses opérations digitales.

A travers le hashtag #Défi2024m, les français sont notamment invités à parcourir la distance de 2024 mètres (en courant, en marchant, en nageant, en faisant un sport qui leur est cher…) durant la journée. Un dossard spécial est ainsi disponible en téléchargement gratuitement sur journeeolympique.fr.

Ce matin, Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe, et Florent Manaudou, champion olympique de natation, ont participé à un échauffement diffusé sur le compte Instagram de France Olympique afin de motiver le plus grand nombre.

Notons que les photos #Défi2024m publiées sur les réseaux sociaux alimenteront une fresque dynamique géante spéciale « Journée Olympique 2020 ».

A travers le monde, le Comité International Olympique (CIO) organise également la plus grande séance d’entraînement en ligne de 24 heures au monde, une première genre. Un évènement à suivre sur le compte Instagram @Olympics.

“Let's get healthy together on #OlympicDay. Join the live work outs with Olympians across 20 time zones on @Olympics Instagram. Be part of the world’s biggest digital Olympic workout and #StayActive.” Thomas Bach pic.twitter.com/XmTVX8xJsQ

— Olympics (@Olympics) June 23, 2020