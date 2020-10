Tennis / Roland-Garros 2020 : Qui se cache derrière les masques de protection Tsitsipas ?

A l’occasion de ce Roland-Garros 2020 si particulier, les masques de protection sont de sortie. Outre le masque Roland-Garros conçu par Lacoste, un autre réussi à faire parler de lui pendant le tournoi, celui ou plutôt ceux à l’effigie de Stefanos Tsitsipas.

Portés notamment par Apostolos Tsitsipas, le père de Stefanos, les masques de protection arborant un avatar du joueur grec façon « cartoon » sont en vente sur la plateforme Redbubble.com. Les prix de vente tournent aux alentours de 10 euros pièce.

Derrière l’avatar de Tsitsipas, on retrouve Cat Lee (« Colacatlee »), dessinatrice basée à Hong Kong. « Je dessine de nombreuses caricatures de joueurs de tennis, récemment, le site a ajouté le masque comme produit dérivé sur lequel on peut retrouver mes créations » nous a précisé celle qui a déjà tiré le portrait de nombreux autres joueurs et joueuses.

Interrogé en conférence de presse, Stefanos Tsitsipas a donné quelques détails sur les « masques Tsitsipas ». Le grec a notamment précisé qu’il en avait acheté une trentaine pour lui et son entourage.

Même la joueuse Ons Jabeur, l’une des surprises du tableau féminin de ce Roland a succombé à la mode du « team Tsitsipas ».

Une joueuse qui a eu les honneurs de la dessinatrice avec une caricature déclinée également en masque.

En passionnée de tennis, la dessinatrice a également réalisé d’autres caricatures de joueurs et joueuses comme Pete Sampras, Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Nick Kyrgios, Andy Murray, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Simona Halep, Naomi Osaka,Coco Gauff, Caroline Garcia, Andre Agassi, Marat Safin…

Des créations que l’on retrouve également sur de nombreux goodies (t-shirts, tasses, draps, masques) en vente sur Redbubble.com.