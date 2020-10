TOP 50 des marques les plus valorisées sur les réseaux sociaux grâce au sponsoring sportif

Depuis une dizaine d’années, les réseaux sociaux ont pris une importance fondamentale dans l’économie du sport business. Clubs, athlètes et ligues redoublent d’efforts pour attirer les fans sur les différentes plateformes avec l’objectif de valoriser et monétiser au mieux cette audience auprès des marques.

En s’associant à Cristiano Ronaldo, Nike compte sur le portugais pour porter ses crampons sur les terrains mais également pour faire la promotion de la marque au swoosh sur ses réseaux sociaux. Avec quelques 240 millions d’abonnés sur Instagram, CR7 est la personnalité la plus suivie aujourd’hui sur Insta. Chaque mise en avant de l’un de ses partenaires est valorisée à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Nike est le sponsor le plus valorisé sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, la société Hookit a dévoilé son classement des marques les plus valorisées sur les réseaux sociaux au travers de leurs investissements dans le sponsoring sportif.

Dans le détail, Hookit pour le compte du site SportsPro Media, a étudié l’activité digitale de plus de 25 000 athlètes, clubs, ligues, fédérations, institutions.. entre le 1er août 2019 et le 1er août 2020.

Au total, plus de 7 000 marques ont bénéficié d’une mise en avant sur le social media. Pour son étude, Hookit a pris en compte Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, VK, Weibo et YouTube. Grâce à son outil de tracking, un logo présent sur une vidéo ou une photo, un hashtag brandé (#Justdoit) ou encore un compte mentionné sont directement pris en compte.

Pour déterminer une valorisation digitale, Hookit prend en compte la valeur potentielle ainsi que la qualité de la promotion. Dans le détail, sont pris en compte l’engagement (likes, commentaires, partages, vues) et la valeur qu’aurait coûté à une marque un tel retour.

Précisons d’emblée que le classement ci-dessous ne prend pas en compte les sommes sponsoring dépensées en amont par les marques ni le retour sur investissement (ROI).

Selon Hookit, c’est Nike qui arrive en tête du classement avec une valorisation « social media » de ses actions sponsoring de 462 millions de dollars entre août 2019 et août 2020. Suivent Emirates (252M$) et adidas (228M$).

Le top 10 est complété par Monster Energy (119M$), Red Bull (114M$), State Farm (113M$), Santander (106M$), Standard Chartered (79M$), Puma (75M$) et Beko (56M$). Au total, le TOP 50 (voir plus bas) cumulerait ainsi plus de 3 milliards de dollars de valorisation.

Un TOP 50 qui permet d’établir une liste des sociétés globales qui investissent dans le sponsoring sportif.

Classement par secteur d’activité

Il y a quelques jours, SportsPro en association avec Nielsen dévoilait son classement des sportifs les plus influents sur le digital. Un TOP 50 dominé par Lionel Messi qui devance Cristiano Ronaldo et LeBron James.