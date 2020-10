Rugby – Le Coq Sportif dévoile les nouveaux maillots du XV de France pour 2020-2021

Aujourd’hui, la Fédération Française de Rugby (FFR) a dévoilé les nouveaux maillots du XV de France conçus par Le Coq Sportif pour la saison 2020-2021.

Equipementier de l’Equipe de France de Rugby depuis 2018, Le Coq Sportif a décidé de conserver le bleu originel pour le maillot domicile qui se pare d’une découpe scapulaire-chevron. « Telle une armure pour les joueurs, cette découpe met en avant le jeu de matières du maillot qui rend la silhouette moderne et élégante. Le corps est construit dans une matière mêlant polyester et coton pour un maillot de haute résistance et respirant. La partie scapulaire-chevron est, elle, dans une matière texturée offrant à la fois confort et compression. »

Côté sponsoring, Altrad est de nouveau présent sur la face avant dans le cadre d’un contrat signé jusqu’en 2023.

A l’intérieur du col, les supporters du XV de France retrouveront la mention « NOTRE MAILLOT, NOTRE HISTOIRE, NOTRE PAYS ».

A l’extrémité de la manche gauche, « FRANCE RUGBY » est sérigraphiée en ton sur ton.

Pour le nouveau maillot extérieur 2020-2021, les joueurs du XV de France porteront un jersey blanc. Comme sur le maillot domicile, un liseré bleu-blanc-rouge habille la manche gauche. En version replica, les nouveaux maillots sont vendus au prix de 90€.