Tennis – Sur quelle chaîne suivre le barrage de Coupe Davis entre la France et l’Equateur ?

L’équipe de France de tennis affronte l’Equateur ce vendredi 4 et samedi 5 mars à Pau (Pyrénées-Atlantiques) en barrages de Coupe Davis.

Contrairement aux années précédentes, c’est sur L’Equipe live qu’il faut se brancher pour vivre l’entrée en matière des Français.

Dispositif « exceptionnel » pour la diffusion de ce barrage de Coupe Davis. Ce n’est plus sur beIN SPORTS mais sur l’Equipe live, disponible gratuitement sur le site et l’application du quotidien sportif, que les fans de tennis devront se connecter pour regarder les aventures du capitaine Sébastien Grosjean et de ses joueurs.

Deux matches de simple ont lieu ce vendredi au Palais des sports de Pau, où sont attendus 7000 personnes. En cas d’égalité, le double, avec Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert côté tricolore, se jouera samedi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FFT (@fftennis)

Camille Maccali et Julien Reboullet, deux journalistes tennis de l’Equipe, assureront les commentaires.

Barrages de Coupe Davis 🎾

France 🇫🇷 – Équateur 🇪🇨 À partir de 15h aujourd’hui, retrouvez le 1er simple entre :@arthurrinder et @emiliogomez91@MaccaliCamille vous en dit plus sur le programme ! 📱 À suivre en direct et en clair sur #lequipeLIVE https://t.co/jzGMcNnTz6 pic.twitter.com/vHtYk0w6cm — L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) March 4, 2022

L’équipe de France doit s’imposer face à l’Equateur, adversaire largement à sa portée, si elle veut disputer la phase finale de Coupe Davis, nouvelle version.

En outre, la chaîne L’Equipe dispose également des droits de diffusion des quatre tournois ATP 250 disputés sur le sol français.

L’Open 6e sens sur beIN SPORTS

Dans le même temps que ce barrage de Coupe Davis se dispute le tournoi WTA de Lyon (Open 6e Sens) diffusé sur beIN SPORTS auquel participe notamment la Française Caroline Garcia ou l’Ukrainienne Dayana Yastremska, très médiatisée avec la triste actualité du moment.

A lire aussi :