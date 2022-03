Tennis – Infosys prolonge avec Roland-Garros jusqu’en 2026. Une expérience Métaverse à venir

Aujourd’hui, Roland-Garros et Infosys ont officialisé la prolongation de leur contrat de partenariat jusqu’en 2026.

Depuis 2019, Infosys est en charge des statistiques et autres datas du Grand Chelem parisien à la suite du retrait d’IBM avant l’édition 2018.

Après 3 éditions, la société spécialisée dans les services numériques a donc décidé de poursuivre l’aventure en signant un nouveau contrat de partenariat de 5 ans (2022-2026).

« Aujourd’hui, les joueurs, les entraîneurs et les fans sont habilités à se connecter, s’entraîner et s’engager avec la technologie. L’année 2022 marque non seulement la quatrième année de notre partenariat, mais également une année où nous sommes impatients d’y insuffler encore plus d’innovations dans l’écosystème du tennis et au-delà, afin d’avoir un impact positif sur la communauté » explique Sumit Virmani, EVP et Chief Marketing Officer d’Infosys, dans un communiqué. « Nous restons considérablement engagés dans l’accompagnement numérique de Roland-Garros, pour continuer de réimaginer ensemble le tournoi à travers des expériences uniques et significatives. »

Du Métaverse pour Roland-Garros 2022

Notons que pour cette édition 2022, Roland-Garros devrait proposer des expériences en réalité mixte et Métaverse avec des plateformes numériques immersives conçues par Infosys. Le partenaire officiel de l’innovation digitale continuera évidemment de fournir des données et des informations aux fans, joueurs, entraîneurs, journalistes et diffuseurs.

« Chaque année, nous accueillons des téléspectateurs de plus de 222 pays pour assister à l’un des moments les plus attendus de l’année. Chaque année, nous nous surpassons pour améliorer l’expérience des fans grâce à la force de notre partenariat. Nous sommes ravis de continuer à placer la barre encore plus haut pour l’ensemble de l’écosystème du tennis en prolongeant notre partenariat. » ajoute Amélie Mauresmo, nouvelle directrice du tournoi en remplacement de Guy Forget.

Infosys à Roland-Garros en 2021 (vidéo)

Depuis un an, Roland-Garros propose également grâce à Infosys la visite virtuelle du musée d’art 3D dédié au Grand Chelem (à tester ici).