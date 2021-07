Tour de France 2021 – Le détail des primes empochées par les équipes (619 580€ pour UAE Team Emirates)

Dimanche, Tadej Pogacar a remporté le Tour de France 2021. A 22 ans, le coureur de l’équipe cycliste UAE Team Emirates devient le plus jeune double vainqueur de l’histoire de la Grande Boucle.

Outre le Maillot Jaune qui rapporte 500 000 euros, le coureur slovène a également remporté le Maillot à pois ainsi que le Maillot Blanc. De quoi gonfler la dotation financière remise à son équipe.

Au total, UAE Team Emirates va empocher un total de 619 580€ de primes sur le Tour de France 2021. A la seconde place, on retrouve l’équipe Jumbo – Visma avec 359 520€. Le podium est complété par Bahrain Victorious avec 170 310€.

Pour rappel, une victoire d’étape rapportait 11 000€. D’autres dotations sont également remises aux équipes en fonction des performances de leurs coureurs lors de chaque étape.

@letour

Relive the greatest moments of the #TDF2021!

@letour

Revivez les meilleurs moments du #TDF2021 !

 pic.twitter.com/G2xcEDTAj0

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2021