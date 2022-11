Les chiffres business de la Route du Rhum 2022

C’est ce mercredi 9 novembre à 14h15 que 138 marins solitaires s’élanceront devant la pointe du Grouin pour une chevauchée de 3 542 milles jusqu’à Pointe-à-Pitre en Région Guadeloupe !

Une Route du Rhum 2022 dont les enjeux business autour de la course n’ont jamais été aussi fort. En voici les principaux chiffres compilés par l’association Sporsora.

Live Départ 12e Route du Rhum-Destination Guadeloupe https://t.co/6uqG6mkBcB — Route du Rhum – Destination Guadeloupe (@RouteDuRhum) November 9, 2022

Entre stress, manoeuvre et fatigue, cette longue course enregistre un record absolu de bateaux au départ (138). Des marins qui comptent évidemment offrir un maximum de retombées médias à leurs sponsors et partenaires. Dans les jours à venir, de nombreuses marques comme Charal, Sodebo, Banque Populaire, Apicil, Human Immobilier, Centrakor, Corum l’épargne, Hublot, Paprec Arkea, Maitre Coq,… seront mis en avant dans les médias.

Entre 10,5 et 11 millions d’euros de budget

Cette année, le budget de la course est en hausse. Compris en 10,5 et 11 millions d’euros, c’est 3 millions de plus qu’en 2018 selon Sporsora. À cette époque, le budget était entre 7,5 et 8 millions.

Pour la 12e édition, 37,5% de ce budget vient des collectivités, ce qui représente 4 millions d’euros. 3 millions viennent des sponsors et marques, soit 29%.

500 000 euros de prize money

Concernant le prize-money, il s’élève à 500 000€ cette année. Chaque vainqueur, en fonction de sa catégorie et du nombre de bateaux inscrit se verra recevoir une prime. Dans la catégorie Ultim, le vainqueur remportera ainsi 64 000 euros, son dauphin 40 000 euros et le troisième 24 000 euros.

80 000€

Participer à la course, ça coûte cher ! À l’image du prize-money, les frais d’inscriptions varient en fonction de la catégorie et du bateau. Dans la catégorie Ultim, l’inscription coûte 80 000€ hors taxes. Pour Imoca, c’est 25 000€.

Entre 17 et 20 millions d’euros pour les plus gros bateaux

Construire un bateau, c’est aussi un gros investissement. Vous l’aurez compris, le prix de construction n’est pas le même selon le modèle et la technologie.

Pour le plus cher, c’est le maxi-multicoque de 32 mètres (ULTIM) qui arrive en tête avec un prix neuf estimé entre 17 et 20 millions d’euros. Un monocoque Class40 de 40 pieds affiche un prix beaucoup plus abordable avec un prix de vente neuf compris entre 650 et 750 000 euros.

Le détail des revenus sponsoring

Côté partenaire, c’est la Région Guadeloupe rapporterait le plus d’argent à la Route du Rhum avec un ticket d’entrée évalué aux alentours de 1,5 million d’euros en 2018.

En tant que partenaires principaux, la ville de Saint-Malo, la région Bretagne et le CIC accompagnent la Région Guadeloupe.

Pour l’édition 2018, les organisateurs de la Route du Rhum (OC Sport Pen Duick) revendiquaient quelques 114 millions d’euros de retombées média.

