adidas recrute le PDG de Puma Bjørn Gulden comme nouveau PDG

Ce mardi, adidas a officialisé l’arrivée de Bjørn Gulden comme membre du conseil d’administration et nouveau PDG d’adidas AG à compter du 1er janvier 2023.

Pour trouver le successeur de Kasper Rorsted à la tête d’adidas depuis 2016, la marque aux trois bandes a tout simplement « débaucher » l’actuel PDG du rival Puma. Bjørn Gulden, norvégien de 57 ans était à la tête de la marque au félin depuis 2013.

Par le passé, Bjørn Gulden a déjà travaillé pour adidas en tant que vice-président senior de l’habillement et des accessoires de 1992 à 1999. Le dirigeant est également passé chez Pandora, Deichmann ou encore Helly Hansen.

adidas précise que Kasper Rorsted va quitter ses fonctions de CEO d’adidas le 11 novembre. « Harm Ohlmeyer, directeur financier d’adidas AG, dirigera l’entreprise par intérim jusqu’au 31 décembre 2022 ».

« En tant que PDG de Puma, il a revigoré la marque et conduit l’entreprise à des résultats records ».

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Bjørn Gulden chez adidas. Bjørn Gulden apporte près de 30 ans d’expérience dans l’industrie des articles de sport et de la chaussure. Il connaît extrêmement bien l’industrie et s’appuie sur un riche réseau dans le sport et le commerce de détail » précise Thomas Rabe, président du conseil de surveillance d’adidas AG. « Bjørn Gulden a déjà travaillé pour adidas avec succès pendant sept ans dans les années 1990. En tant que PDG de Puma, il a revigoré la marque et conduit l’entreprise à des résultats records. Le conseil de surveillance d’adidas AG est convaincu que Bjørn Gulden conduira adidas vers une nouvelle ère de réussite et se réjouit de cette future coopération fructueuse ».

Ce dernier a également remercié le PDG sortant Kasper Rorsted. « Nous tenons à remercier Kasper Rorsted pour ses réalisations majeures chez adidas. Il a stratégiquement repositionné l’entreprise et accéléré sa transformation numérique. En Amérique du Nord, le plus grand marché d’articles de sport au monde, adidas a doublé ses ventes. En outre, adidas a renforcé sa position de leader en matière de développement durable et a accru la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’ensemble de l’entreprise. Suite à la cession réussie de TaylorMade, CCM Hockey et Reebok, la société est désormais en mesure de concentrer ses efforts sur sa marque principale adidas. Nous souhaitons à Kasper Rorsted tout le meilleur pour ses projets futurs ».

Les revenus de Puma ont doublé en 10 ans

Ces 10 dernières années, Puma est revenu sur le devant de la scène des équipementiers sportifs après avoir mis de côté les aspects « sport performance ». Aujourd’hui, la marque semble plutôt bien réussir son alliance « sport et lifestyle » avec de nombreux gros contrats sponsoring variés comme Usain Bolt, Manchester City, Neymar JR, Rihanna, Dua Lipa Booba, l’Olympique de Marseille.

En 2021, Puma a ainsi enregistré un chiffre d’affaires record à 6,805 milliards d’euros. En 2012, les revenus de la marque était de 3,2 milliards d’euros.

En rejoignant adidas, Bjørn Gulden passe donc de l’équipementier sportif numéro 3 au numéro 2. L’année dernière, la marque aux trois bandes a réalisé un CA de 21,234 milliards d’euros. Pour rappel, Nike est de loin l’équipementier sportif numéro en CA avec 46,71 milliards de dollars pour l’exercice 21-22.

Arne Freundt nouveau PDG de Puma

Précisons que le conseil de surveillance de Puma SE a décidé de nommer Arne Freundt comme nouveau PDG et président du conseil d’administration avec effet immédiat. Jusque là, Arne Freundt, âgé de 42 ans, était le Directeur Commercial de la marque.

« Je me sens privilégié d’avoir cette opportunité de diriger cette grande entreprise avec ses salariés fantastiques et de faire passer Puma au niveau supérieur », précise Arne Freundt, dans un communiqué. « Bjørn a été un leader inspirant et je suis très reconnaissant pour le temps passé à ses côtés ».

A lire aussi