Football – Nike dévoile ses 3 modèles de chaussures « Generation Pack » pour la Coupe du Monde Qatar 2022

Pour la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022, les trois équipementiers phares que sont Nike adidas et Puma se livreront à nouveau une bataille féroce sur les pelouses mais également sur le terrain de la communication.

Après adidas et Puma (voir plus bas), c’est au tour de Nike de présenter sa collection spéciale de chaussures de football qui seront portées par ses joueurs sous contrat.

Avec le « Generation Pack », la marque au swoosh mise sur un coloris « cuivre métallique » noir et blanc pour la Mercurial et la Phantom GT2 et violet-noir-blanc pour la Tiempo. Sur le rectangle vert, la célèbre virgule de Nike sera donc bien visible en blanc. Pour rappel, Cristiano Ronaldo portera lui sa collection signature spécifique avec le Portugal.

Nike Air Zoom Mercurial

Nike Tiempo Legend 9

Phantom GT2

A lire aussi