Puma dévoile le nouveau maillot domicile 2020-2021 du Borussia Dortmund

Hier, Puma a dévoilé officiellement le nouveau maillot domicile 2020-2021 du Borussia Dortmund.

Pour son design, l’équipementier et le club allemand disent s’être inspirés de la station de métro Westfalenhallen « considéré par les supporters comme le point de départ de leur périple jusqu’au stade Signal Iduna ».

Electrify in Black and Yellow ⚡️ pic.twitter.com/q97PblxrWw — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020

« Véritable hommage à la station, les éléments graphiques noirs du kit en reprennent les motifs architecturaux et les intègrent élégamment au design du maillot. La station est un élément essentiel de la culture des supporters, notamment grâce à son sol orné d’une boussole. Cette dernière a été revisitée et intégrée à la base jaune du maillot afin de lui donner une silhouette plus dynamique et accrocheuse »

Comme du côté de Chelsea FC, le nouveau jersey attire l’attention avec l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot, 1&1. Un deal de 5 ans annoncé en février dernier qui concernera les matchs de Bundesliga.

Ajoutons que quelques jours avant le reveal de son nouveau maillot, le BVB avait donné un aperçu rapide du kit sur les réseaux sociaux en mettant en scène notamment Haaland et Axel Witsel.

https://twitter.com/BVB/status/1277527229472227328

https://twitter.com/axelwitsel28/status/1277544333491798017