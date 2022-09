Rugby – AIWAYS nouvelle voiture officielle du Stade Français Paris

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le Stade Français Paris accueille AIWAYS comme nouveau partenaire automobile.

Dans le détail, le constructeur chinois de véhicules 100% électrique s’est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2025, aux côtés du club de TOP 14. Un contrat signé par l’entremise de l’agence Sport&Co.

« Nous sommes fiers de cet accord qui traduit notre vision commune des enjeux liés au développement durable et à la protection de l’environnement. Aujourd’hui, l’obligation de prendre en compte l’impact environnemental de l’activité économique est un enjeu majeur pour les entreprises » précise Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris, dans un communiqué diffusé la semaine dernière. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans le déploiement de nos objectifs RSE, avec un esprit pionnier et novateur propre à l’ADN du Club.et nous permettra de relever ensemble les challenges du monde de demain avec une marque dont nous partageons les valeurs ».

Outre une visibilité au dos du maillot, AIWAYS met à disposition des joueurs des véhicules SUV U5. « Pour accueillir cette nouvelle flotte automobile 100% électrique, le Club de la capitale s’est appuyé sur l’expertise de son partenaire Freshmile, leader français indépendant des services de recharge pour véhicules électriques basé à Strasbourg, afin d’installer quinze bornes de recharge dans le parking du stade Jean Bouin ».

« Nous sommes très heureux et fiers qu’ AIWAYS puisse accompagner le Stade Français Paris dans les défis qui l’ attendent pour les trois prochaines saisons. Ce partenariat entre nos deux marques est né d’une alchimie, d’une envie de travailler en équipe et aussi de surprendre une fois encore. Soucieuse de l’environnement et désireuse de prendre activement part à la révolution verte de l’automobile, Aiways fait de la performance et de la responsabilité ses deux priorités. Le Stade Français Paris, est le premier club sportif à avoir obtenu en avril le label engagé de l’AFNOR dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique RSE : il devient alors le partenaire idéal pour Aiways, croyant en ces mêmes valeurs » ajoute Benoit Allard, CEO du groupe Aiways. « S’appuyer sur une telle communauté que celle du Stade Français Paris, et participer à tous les évènements associés est pour nous une formidable opportunité de mieux faire connaître notre mode de transport durable, responsable et accessible, pour permettre au plus grand nombre de participer à la transition écologique. Nos équipes prennent donc la route du 100% électrique ensemble, pour partager de grands moments d’émotion et de victoires ! »

A lire aussi