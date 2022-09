Fan Experience – Stade Français Paris : « Nous allons proposer encore plus de choses, notamment pour l’avant-match »

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de TOP 14, les clubs redoubleront d’efforts pour offrir la meilleure expérience possible à leurs supporters les jours de match.

C’est le cas notamment du Stade Français Paris qui, cette année encore, promet une grande fête au Stade Jean Bouin. Et qui dit fête dit évidemment bien manger et bien boire.

« Nous avons eu de bons retours sur l’experience stade proposée la saison dernière, auprès de l’ensemble du public » nous précise Georges-Henry Bediou, Directeur du Développement et de la Communication du Stade Français Paris. « Cette saison s’inscrit dans la continuité. Nous allons proposer encore plus de choses, notamment pour l’avant-match… Globalement, on recherche la proximité, l’ambiance… qu’il y en est pour tous les goûts. On se doit d’avoir un accueil et des prestations à la hauteur, que ce soit pour le grand public ou les hospitalités. »

La nouveauté : le food-court

Cette saison, le club lance son premier Food-Court dans les coursives de sa tribune Parc des Princes. Les supporters pourront retrouver une offre de restauration variée avec un corner italien avec pâtes et pizzas, un corner américain avec burgers et hot-dogs, un Bar à salades, des donuts ou encore un bar à bières.

La valeur sûre : la bodéga géante

Lancée la saison dernière, la Bodéga géante sera présente pour cette saison 2022-2023 avec quelques nouveautés.

Dans un salon de plus de 1000m2, quelques 1 600 personnes maximum pourront de nouveau se retrouver pour l’après-match. Au programme, rencontres avec les joueurs, DJ Sets, danseurs et danseuses du Stade Français Paris, goodies, bar à cocktails, restauration… Un espace qui sera accessible désormais dès le coup de sifflet final contre les 45 minutes d’attente par le passé.

Oui, la revient demain et elle est désormais accessible dès le coup de sifflet final !#SFPASM — Stade Français Paris (@SFParisRugby) September 2, 2022

Une offre ticketing adaptée aux différents publics

Cette année encore, le Stade Français Paris mise sur une offre billetterie variée et adaptée à de nombreuses cibles comme les étudiants et les familles.

La tribune étudiante accueillera cette saison des centaines d’étudiants lors de chaque match. L’accès à la zone before leur proposera notamment des tables de Beer Ping, un photoBooth, de la musique… Les billets (10€ la place), donnent droit également à une réduction de 30% sur les consommations (bières et softs).

L’Espace Kids continuera de mettre à l’honneur les plus jeunes supporters. Des animateurs seront présents pour des initiations et des ateliers rugby, et des maquilleuses feront aussi leur retour.

Une mascotte qui met au défi le public

Lors de chaque match, la mascotte Rucky choisira des spectateurs au hasard. Ces derniers participeront au « Défi de Rucky » à la mi-temps, sur la pelouse. Pour ce premier match, les spectateurs s’affronteront dans un concours de pénalités.

