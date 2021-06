Le constructeur automobile MG Motor nouveau sponsor manche du maillot de l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024

Ce matin, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec le constructeur automobile MG Motor jusqu’en 2024.

Dans le cadre de cet accord conclu par l’entremise de l’agence Sportfive, régie commerciale de l’OL, MG Motor devient le nouveau sponsor manche du maillot des joueurs pour la Ligue 1 Uber Eats mais également pour les compétitions européennes.

Ce sera l’une des nouveautés de cette saison 2021-2022, les clubs engagés en UEFA Champions League et en Europa League pourront dorénavant arborer un sponsor sur la manche gauche de leur maillot.

Précisons que dans le cadre de cet accord, Sportfive, en plus de représenter les intérêts de l’OL, accompagnera également MG Motor France dans ses activations à venir autour du partenariat. Pour son retour sur le marché européen et Français, MG Motor France, propriété du groupe SAIC (premier constructeur automobile chinois) a donc décidé de miser sur le sponsoring sportif. « L’Olympique Lyonnais a été la meilleure association possible pour MG tant les valeurs et les engagements en faveur de l’environnement sont communs » précise Laurent Moretti, Directeur Général France de Sportfive, dans un communiqué. « Nous avons hâte que la saison 2021/2022 commence avec le retour des supporters au Groupama Stadium et la mise en place de nombreuses animations visant à promouvoir la marque et sa nouvelle gamme de véhicules électriques. Cette nouvelle saison s’annonce électrique pour tous ! »

Dans le cadre de ce partenariat, MG fournira bien évidemment des véhicules électriques de la marque d’origine anglaise aux joueurs, staff et une partie des employés administratifs. Sur la catégorie « automobile », MG Motor succède ainsi à Hyundai qui était sponsor maillot face de l’OL de 2012 à 2020 avant de laisser sa place à Emirates pour un contrat sponsoring record.

« Nous sommes honorés de compter MG Motor parmi nos nouveaux partenaires. Cette collaboration avec une marque iconique du monde automobile va nous permettre d’atteindre nos objectifs communs de tendre vers une mobilité plus douce et conforte nos engagements en faveur d’une transition environnementale globale portée par l’ensemble des acteurs du monde sportif » précise Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, dans un communiqué. Un partenariat qui avait été annoncé il y a quelques jours dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès.

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec l’Olympique Lyonnais. Tout d’abord, l’OL a réalisé d’excellents résultats en Ligue 1 et dans les compétitions européennes. Deuxièmement, l’OL soutient la promotion d’activités respectueuses de l’environnement. MG promeut également les énergies renouvelables et tente de contribuer à la protection de l’environnement en France et en Europe. Sur cet aspect, nous partageons un objectif commun » ajoute Xinyu LIU, CEO de MG Motor France et VP Sales MG Motor Europe.