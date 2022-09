Comment fonctionne Pass’Sport, l’aide financière de 50€ pour les jeunes qui rejoignent un club pour la saison 2022-2023 ?

Pour la seconde année consécutive, le Gouvernement français propose une aide financière de 50€ (le Pass’Sport) à destination des jeunes qui s’inscriront dans un club pour pratiquer une activité sportive. Au total, 6,6 millions d’enfants et de jeunes adultes sont concernés.

« Ce dispositif Pass’Sport,est pérennisé au sein du budget du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques à hauteur de 100 millions d’euros. Il constitue un soutien au secteur sportif pour promouvoir la pratique sportive en réduisant le coût de l’inscription et un signal fort pour les familles, avec la volonté de devenir une véritable allocation de rentrée sportive » rappelle le Ministère des Sports, dans un communiqué.

Une aide individuelle à usage unique qui est cumulable avec d’autres dispositifs d’aides existants.

Le Pass’Sport 2022-2023

• Une simplification pour le bénéficiaire grâce à l’attribution d’un code Pass’Sport unique à remettre au club dès l’inscription et la mise à disposition d’un portail Pass’Sport en ligne avec les informations clés sur le dispositif, une cartographie des structures affiliées et des aides… ;

• Une simplification pour la structure sportive qui, pour se faire rembourser, saisira le code unique du jeune ;

• Une simplification du parcours de gestion grâce à la mise en place d’un tiers-payeur unique de remboursement, l’Agence de services et de paiement, et à une interface dédiée permettant aux structures de suivre les remboursements.

Le Pass’Sport concerne à ce jour :

• Les jeunes de 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;

• Les jeunes de 6 à 20 ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

• Les jeunes 16 à 30 ans bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

• Les étudiants, âgés de 28 ans révolus au plus, et qui bénéficient au plus tard le 15 octobre 2022, d’une bourse de l’Etat de l’Enseignement supérieur sous conditions de ressources, d’une aide annuelle du CROUS ou d’une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales pour l’année universitaire 2022 – 2023.

Le Pass’Sport peut être utilisé auprès des associations et des structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques ou des associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État.

Pass’Sport, comment ça marche ?

Pour s’inscrire, le bénéficiaire présentera son code individuel Pass’Sport au club qui appliquera directement la déduction de 50 euros. Le club saisira le code dans son espace LCA (LeCompteAsso) pour obtenir son remboursement. Si l’inscription est inférieure à 50 euros, le club ne sera pas tenu de rembourser la différence à la famille mais s’engagera à ce que celle-ci bénéficie au jeune (ex. : attribution d’un T-shirt du club, matériel nécessaire à la pratique, etc.).