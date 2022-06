Running – Le coureur Nicolas Navarro nouvel ambassadeur de la marque On (dont Federer est actionnaire)

Ce matin, la marque suisse On a officialisé la signature d’un partenariat avec Nicolas Navarro, premier coureur français lors du Marathon des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Autrefois associé à i-run ou encore Nike, l’athlète tricolore rejoint donc On, marque qui compte un certain Roger Federer parmi ses actionnaires.

« Nous sommes très fiers d’accueillir Nicolas dans notre équipe. Nous avons tous les deux de grands rêves et des objectifs ambitieux pour Paris 2024 « , a déclaré Flavio Calligaris, Responsable des partenariats athlètes chez On, dans un communiqué. « La performance de Nicolas lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 nous a fait une forte impression. Nous continuons à travailler pour constituer une équipe solide composée d’athlètes de haut niveau en vue des prochains Jeux olympiques. » Pour rappel, On est partenaire de l’équipe suisse olympique jusqu’au moins 2028.

Dimanche 5 juin, Nicolas Navarro participera à sa première course en tant qu’athlète On au semi-marathon des Olonnes, dans l’ouest de la France. « Pour l’aider à réaliser ses ambitions lors des prochaines compétitions, Nicolas Navarro bénéficiera des derniers produits de performance de l’On, comme la Cloudboom Echo, une chaussure conçue pour battre les records sur la distance marathon. La collaboration verra également l’athlète et la marque échanger régulièrement pour développer davantage les produits de la gamme » ajoute la marque qui a fait son entré à la Bourse de New York en septembre dernier.

