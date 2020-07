Jeux Olympiques : La marque On habillera et chaussera les athlètes suisses jusqu’en 2028

La semaine dernière, la marque On a officialisé la signature d’un partenariat avec Swiss Olympic.

Après le lancement planétaire de la toute première sneakers signé Roger Federer, la société suisse poursuit son développement en devenant Partenaire Officiel du mouvement olympique helvétique.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’au moins 2028 et les Jeux Olympiques de Los Angeles, On fournira les vêtements et chaussures aux athlètes suisses, dès les JO de Tokyo 2020 de 2021. Des pièces qui seront notamment portées pour les cérémonies d’ouverture et clôture, le village, les podiums et les déplacements. Le grand public aura évidemment accès à une gamme merchandising dédiée à ce partenariat.

Précisons que cette collaboration entre On et Swiss Olympic s’appuie sur un troisième partenaire, Ochsner Sport, le principal détaillant d’articles de sport en Suisse. « Pour Swiss Olympic, il est d’une importance capitale d’avoir des équipementiers solides et fiables. Nous sommes d’autant plus heureux qu’avec Ochsner Sport et On, nous pouvons compter sur des marques suisses de premier plan, synonymes de qualité, d’innovation et de performance de haut niveau. Des valeurs qui sont importantes pour Swiss Olympic », précise Roger Schnegg, directeur de Swiss Olympic, dans un communiqué.