Tennis – Vodafone met en scène Emma Raducanu à l’aube de Wimbledon 2022

Nouveau partenaire de Wimbledon dès cette édition 2022, l’opérateur de télécommunications Vodafone a recruté la joueuse de tennis Emma Raducanu pour incarner certaines activations.

Pour le troisième Grand Chelem de la saison dont les qualifications ont débuté hier, Vodafone lance la campagne « Feel The Connection » et met en place de nombreux dispositifs qui rapprocheront les fans de Wimbledon, notamment à l’aide de la réalité virtuelle et la 3D avec « Wimbledon Uncovered in 360 ».

Dans le spot promotionnel ci-dessous, la championne de tennis britannique fait face à Hebe, petite fille de 10 ans installée dans son jardin.

« J’espère que cette campagne incitera de nombreux enfants comme Hebe à acheter une raquette de tennis cet été. Wimbledon est un tournoi spécial pour moi, c’est formidable d’essayer de rapprocher les fans de tennis du tournoi » explique Emma Raducanu, dans un communiqué.

Le lundi 27 juin, pour le début du tournoi, Vodafone devrait se faire remarquer à Londres du côté de Piccadilly Circus et ses célèbres panneaux publicitaires avec une illusion d’optique 3D et un avatar d’Emma Raducanu.

