Offre Emploi : Responsable Evénementiel, Régisseur – FootGolf

SOCIETE

Basée à Boulogne Billancourt (92) l’Association Française de FootGolf fondée le 6 juin 2013 est régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901. Notre mission est d’organiser, de développer et de promouvoir le FootGolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques ou morales pratiquant le FootGolf, de vendre des biens et services en relation avec le FootGolf et de se consacrer à tout ce qui concerne le FootGolf en France.

Le FootGolf, c’est la combinaison de deux des sports les plus populaires au monde.

Le principe : compléter un parcours de 9 ou 18 trous, seul ou par équipes de deux, en faisant entrer un ballon de football dans un trou adapté avec un minimum de frappes au pied, sur un parcours de golf. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au Golf. Les ambitions de l’AFFG : – Promouvoir le FootGolf et ses valeurs en France – Permettre la pratique régulière de ce sport, sur des parcours adaptés partout en France, en développant le nombre de parcours affiliés à l’AFFG sur le territoire français – Organiser, légiférer et développer la pratique du FootGolf en France – Organiser des tournois régionaux, nationaux et internationaux en étroite relation avec les autres Associations ou Fédérations membres de la FIFG – Créer des évènements récurrents en partenariat avec les Clubs de football professionnels

POSTE

Sous la responsabilité du Président, vous serez le Responsable évènementiel et logistique de l’activité FootGolf de la conception à la mise en oeuvre de compétitions en format tournée et road-show, jusqu’à l’organisation d’événements de groupes ou autres séminaires d’entreprise.

Véritable coordinateur logistique, vous aurez pour missions :

– Le pilotage logistique des projets évènementiels du FootGolf : compétitions et séminaires

– Le développement des opérations de promotion

– La mise en place terrain et la logistique des compétitions et événements en collaboration avec le secteur sportif

– La participation aux prises de briefs, l’élaboration des recommandations et l’expertise technique sur les réponses aux Appels d’offres

– La recherche, la sélection des prestataires et le développement de nouveaux produits

– Le suivi opérationnel de la fabrication à la livraison

– Le respect des délais

– La gestion des stocks, l’expédition et la réception des livraisons

– La gestion de la boutique AFFG

– Le suivi, le respect et l’optimisation des budgets

– La rédaction des devis et le suivi de la facturation

– Le reporting à la direction

– La réflexion et la création éventuelle d’offres évènementielles packagées

– La coordination des équipes techniques sur les événements

PROFIL

Personne opérationnelle avec une grande disponibilité le WE, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 à 8 ans minimum dans l’organisation d’évènements d’entreprises ou sportifs et dans la mise en place logistique des opérations. La connaissance du milieu du football et du golf est un vrai plus. Autonome et rigoureux, le profil recherché est celui d’un « Manager logistique » organisé, véritable chef de projet qui aime le terrain, se déplacer et négocier les meilleurs tarifs. Vous êtes une personne de confiance, avec un sens aigu des responsabilités. Dynamique, vous êtes doté d’un fort esprit entrepreneurial et d’initiative et vous souhaitez vous investir pour devenir notre référent opérationnel.

Vous possédez une réelle aisance orale et relationnelle, de la polyvalence et une réactivité à toute épreuve ! Votre sens aigu du service, votre souci du détail et surtout votre esprit créatif feront la différence.

De nombreux déplacements sont à prévoir le weekend.

Pour postuler, il vous suffit de nous adresser un CV + une lettre de motivation à : adam.athe@affg.fr – Référence en objet : Candidature Responsable Evénementiel / Régisseur

Rémunération attractive selon profil + des avantages.

Poste à pourvoir dès que possible à Boulogne Billancourt (92).