Activation – Quand AXA et Liverpool FC sensibilisent au cancer des testicules

En collaboration avec l’agence Publicis Sport, AXA active son partenariat avec Liverpool FC à l’occasion du mois de novembre et de « Movember ».

Avec la participation du gardien des Reds Alisson Becker, la société d’assurances a tourné un tutoriel vidéo « In Safe Hands » (« Entre de bonnes mains ») afin d’expliquer les gestes simples d’autopalpation pour prévenir des premiers signes du cancer des testicules.

« Avec In Safe Hands, nous avons souhaité rappeler à tout le monde que l’autopalpation ne nécessite qu’une paire de mains et une connaissance basique afin de savoir où et comment placer ses mains pour examiner ses testicules » précise Alexandre Chabot, Directeur de la Création de Publicis Sport, dans un communiqué. « C’est pourquoi nous avons réuni le savoir-faire des experts médicaux d’AXA et l’une des paires de mains les plus talentueuses du Liverpool FC, Alisson Becker, pour délivrer notre message ».

Pour Charly Krebs, directeur des partenariats avec AXA, cette vidéo était essentielle. « En tant qu’acteur clé du marché de l’assurance santé, nous savons à quel point l’autopalpation et la prévention sont cruciaux. Nous avons donc décidé de faire collaborer nos experts médicaux avec le Liverpool FC pour enseigner des techniques qui permettent de détecter un cancer le plus tôt possible. »

En octobre dernier, AXA avait diffusé une vidéo pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

