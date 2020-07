Basket – adidas nouvel équipementier de LDLC ASVEL

Cet été, LDLC ASVEL va changer d’équipementier. Après plusieurs années de collaboration avec Peak, l’équipe de Jeep Elite présidée par Tony Parker rejoint adidas. La marque aux trois bandes fournira notamment les maillots de match.

Hier, l’Olympique Lyonnais a présenté ses nouveaux maillots 20-21. A cette occasion, le club rhodanien et adidas ont précisé que leur contrat courant jusqu’en 2025 était désormais élargi aux équipes de l’ASVEL (masculin et féminin), l’équipe d’eSport LDLC OL ainsi qu’au futur centre du Five (football à 5 et Futsal) qui ouvrira dans quelques semaines au sein du Centre de loisirs de « l’OL Vallée » situé à proximité du Groupama Stadium.

Pour rappel, OL Groupe est entré au capital de LDLC ASVEL il y a un an pour pour 25% (33,33% depuis mai 2020). L’arrivée d’adidas comme nouvel équipementier de LDLC ASVEL illustre les synergies commerciales que peuvent développer en commun les deux entités qui semblent n’avoir jamais été aussi proches.

adidas déjà bien présent dans le basket

Sur la scène internationale du basketball, adidas s’appuie sur de nombreux partenariats pour développer son image de marque. Pour vanter les mérites de ses chaussures de basket, la marque aux trois bandes peut notamment s’appuyer sur deux stars de la NBA, James Harden et Damian Lillard. En outre, adidas a été équipementier de la NBA pendant 11 saisons entre 2006 et 2017. Aujourd’hui, la marque est toujours partenaire de l’Euroleague, un contrat débuté en 2014. Des clubs comme le Real Madrid ou encore le Panathinaikos sont également sous contrat avec la marque aux trois bandes.

Il y a un an, la marque aux trois bandes est également devenu l’équipementier de Sekou Doumbouya. En France enfin, adidas est l’équipementier de la récente équipe du Paris Basketball qui évolue en Pro B.