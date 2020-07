Kappa dévoile le nouveau maillot domicile 2020-2021 « Princess Grace » de l’AS Monaco

Ce matin, Kappa a dévoilé le nouveau maillot domicile de l’AS Monaco pour la saison 2020-2021. Un jersey qui rend hommage à la Princesse Grace.

Sans surprises, le nouveau maillot de l’ASM arbore une diagonale avec le rouge en haut côté cœur, et le blanc en bas, complété par les manches blanches. Un liseré couleur or est présent sur les flancs. Le logo Kappa s’affiche en blanc sur la poitrine et en rouge sur les épaules.

A l’intérieur du maillot au col en V, les supporters du club de la Principauté retrouveront la mention « Jersey created by Princess Grace. 1960-2020. » en hommage à Grace Kelly qui est à l’origine de la célèbre diagonale.

Pour accompagner ce reveal, le club et Kappa (qui a renoué avec Monaco la saison dernière) ont publié une vidéo mettant en avant des jeunes talents issus de l’Academy de l’AS Monaco.

Les joueurs de l’AS Monaco porteront leur nouveau maillot 2020-2021 lors du match amical contre le Cercle Brugge. Du côté sponsoring, Fedcom sera une nouvelle fois le sponsor maillot face du club.