adidas dévoile les nouveaux maillots 2020-2021 de l’Olympique Lyonnais

Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais a dévoilé ses nouveaux maillots adidas pour la saison 2020-2021.

Pour accompagner ce lancement et face à la situation actuelle, la marque aux trois bandes célèbre le retour du football avec « Ready For Football », prolongement de la campagne « Ready For Sport » lancée il y a quelques mois.

Blanc, bleu royal et rouge seront les couleurs dominantes cette année du côté des équipements de l’OL. « Pour le 70e anniversaire du club, l’équipementier a concilié modernité et tradition en adéquation avec les valeurs d’un des plus grands clubs français. Si le maillot Home reprend les couleurs historiques de l’Olympique Lyonnais, le maillot Away se veut résolument original avec un design noir à rayures » précise adidas dans son communiqué.

Du côté des sponsors maillot, Emirates fait son apparition dès cette saison sur la face avant des jerseys de l’équipe masculine pour l’ensemble des compétitions. Un contrat de 5 ans officialisé il y a plusieurs mois d’une valeur de 20 millions d’euros environ par saison. Il y a quelques jours, la compagnie aérienne avait décidé d’afficher le message « Dubaï is Open » sur l’ancien maillot de l’OL pour son premier match estival.

Pour le reste des espaces sur le maillot et short adidas, des contrats seraient encore en négociations. Chez les féminines, les négociations se poursuivent également pour les match de championnat, notamment pour la face avant. Seule certitude, c’est Sword qui s’affichera pour la prochaine campagne européenne.

Le maillot domicile OL 2020-2021 (adidas)

Dans son storytelling et pour le design du kit domicile, adidas célèbre célébre les 70 ans du club. Le maillot reprend le blanc historique avec un tissu à la maille hexagonale. « Afin d’amener un contraste au maillot », l’épaule gauche est ornée des trois bandes d’adidas en rouge tandis que l’épaule droite revêt les trois bandes en bleu royal. Des couleurs que l’on retrouve également au niveau des manches. »

Sans oublier un col rond blanc ainsi que les dates « 1950-2020 » brodées en doré au dessus du blason du club.

Le nouveau maillot Home de l’OL sera porté pour la première fois ce soir (16 juillet) lors du match amical contre le Rangers FC dans le cadre du Tournoi Veolia organisé au Groupama Stadium. Les Gones porteront à nouveau ce maillot pour la Finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet.

Le maillot away de l’OL 2020-2021

Le maillot extérieur de l’OL arbore lui un noir « charbon », orné de fines rayures plus foncées ainsi qu’un col en V.

adidas nouvel équipementier de LDLC ASVEL

En marge de ce lancement, l’OL, actionnaire de LDLC ASVEL, a également confirmé qu’adidas allait élargir son partenariat aux équipes de basket masculines et féminines ainsi que l’équipe d’e-sport LDLC-OL et le futur centre du Five (football à 5 et Futsal) qui ouvrira au sein du Centre de loisirs de l’OL Vallée situé à proximité du Groupama Stadium.