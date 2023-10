Business, Social Media… Retour sur le buzz Olivier Giroud alias « Oli the goalie » gardien de but de l’AC Milan

Lors de la 8e journée de Serie A, l’attaquant de l’AC Milan Olivier Giroud remplace Mike Maignan, expulsé, au poste de gardien de but en fin de match.

C’est la 98e minute d’un match tendu sur la pelouse du Genoa où l’AC Milan mène alors 1-0. Au bout d’un temps additionnel interminable, le gardien français Mike Maignan s’emporte sur une sortie qui percute violemment un joueur du Genoa.

Après visionnage de la VAR, il est expulsé. Ne pouvant plus effectuer de changement, un joueur de champ doit donc remplacer « Magic Mike » jusqu’au coup de sifflet final. Olvier Giroud n’hésite pas et enfile les gants et le maillot de son compatriote pour devenir « Oli the goalie ».

Au-delà de cette situation peu ordinaire, déjà vu il y a quelques années avec Harry Kane à Tottenham ou encore Mamadou Sakho au PSG, Olivier Giroud sera l’auteur d’une sortie décisive en toute fin de match permettant à son club d’accrocher la victoire et de se placer en tête du championnat italien.

Depuis, Olivier Giroud alias « Oli the goalie » en gardien de but de l’AC milan est devenu un gros buzz sur les réseaux sociaux. De quoi ravir le club italien et ses principaux sponsors que sont Puma, Emirates, wefox ou encore MSC. Et à l’origine de celui-ci se cache un certain Zlatan Ibrahimovic.

Après le match, l’AC Milan poste une vidéo sur Instagram dans laquelle une machine à flocage inscrit le nom Giroud et le numéro 9 sur le maillot de gardien du club. Le géant suédois va alors reprendre cette vidéo en disant qu’il voulait ce maillot et en plaçant la petite phrase « Jamais trop tard pour trouver ta vraie position Giroud ». Le club lombard décide alors d’envoyer le maillot de son équipementier Puma à Zlatan.

Un magnifique coup du com

Voyant alors la possibilité de buzz et de succès d’une telle histoire, Milan ne s’arrête pas là. Sur son site, le club décide d’ajouter Olivier Giroud dans la liste de gardien de l’effectif comme l’explique l’AFP.

Ultra-réceptifs, les fans milanais jouent le jeu et en quelques heures, le maillot de gardien du club se retrouve sold out sur la boutique en ligne. S’il n’est pas vendu d’emblée avec le nom de Giroud, ou du moins pas encore, le maillot était évidement personnalisable.

Un maillot qui est cependant disponible sur le site Puma.com au prix de 95 euros.

De son côté, Sorare a sorti une carte spéciale d’Olivier Giroud avec le maillot vert de gardien de but de l’AC Milan.

Oli the Goalie! 🧤 To celebrate @_OlivierGiroud_ goalkeeping heroics, we teamed up with @ACMilan to create some very special cards 😉 Collect yours here: https://t.co/qtKpmGkK5J pic.twitter.com/hsv8T6IDuy — Sorare (@Sorare) October 9, 2023

La Serie A a également surfé sur ce buzz en positionnant Olivier Giroud au poste de gardien de but dans l’équipe type de la semaine.

L’Equipe de France publiera aussi un tweet pour « actualiser la liste » des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps cette semaine. Un post qui enregistre 3,3 millions de vues.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1710774370337976558

Des tweets soulignant l’étrange ressemblance entre le meilleur buteur de Bleus et l’ancien gardien bordelais Benoît Costil étaient aussi nombreux.

Benoit Costil? No Olivier Giroud? Si pic.twitter.com/Lpp6sEBJjG — Counz (@stevecounz) October 7, 2023

J’ai toujours su qu’Olivier Giroud et Benoit Costil étaient en fait une seule et même personne. https://t.co/fw0Dpjzi7n — Emmy ⚡ (@EmmyBineau) October 7, 2023

À en croire cette photo, un supporter milanais s’est même fait tatouer « la parade de Giroud » sur le corps.

Un supporter de l’AC Milan a même pimpé la porte de son garage à la gloire d’Olivier Giroud. La passion, la folie, le foot. pic.twitter.com/nIQsKUqFIl — footpack. (@footpack) October 9, 2023

