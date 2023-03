« Au total, il m’a fallu 16h de travail » – Les crampons personnalisés Puma par Silni pour Olivier Giroud et son record (52 buts) en Equipe de France

En marquant le 52e but de sa carrière en bleu contre la Pologne, Oliver Giroud est devenu, le 4 décembre 2022, le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France.

Trois mois après, Puma a fait appel à « Silni » pour célébrer son record avec des crampons personnalisés.

Devenir le meilleur buteur de sa sélection en dépassant Thierry Henry ça se fête ! On se demandait d’ailleurs quand Puma allait surfer sur ce record et présenter une paire personnalisée à l’attaquant français. C’est chose faite en ce mardi 28 février 2023.

« Au total, il m’a fallu 16h de travail »

Pour concevoir ce modèle, Puma a fait appel au designer français Silni. « Au total, il m’a fallu 16h de travail » nous précise l’artiste niçois. « Le bleu blanc rouge est fait à la peinture. Les finitions dorées sont faites à la feuille d’or. » Un véritable travail d’orfèvre qu’il n’a pas hésité à montrer sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SILNI (@silni.art)

Du bleu, du blanc, du rouge, de l’or et un chiffre. Car même si Olivier Giroud a pour le moment inscrit 53 pions sous le maillot tricolore, c’est bien en marquant ce 52e but qu’il est devenu le meilleur buteur de l’Équipe de France. Sa carrière en bleu n’étant pas terminée, il risque sûrement d’en planter quelques-uns en plus.

Sur la base d’une Puma Ultra blanche, on peut voir le drapeau français sur le côté de la chaussure. Les différentes inscriptions « On se bat, on vit, on gagne ensemble », « Forever Olivier », ou même « Fra-Pol, 04/12/2022 » sont également présentes. Une touche d’or vient s’ajouter à la paire pour un rendu magnifique !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SILNI (@silni.art)





Une paire qui a été livrée à l’attaquant français directement à Milan en Italie. L’occasion pour la marque de réaliser une vidéo façon « delivering » des crampons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Football (@pumafootball)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SILNI (@silni.art)

À lire aussi