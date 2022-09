IRL devient la plateforme officielle de messagerie de groupe et de discussion de l’UFC

La semaine dernière, l’UFC a annoncé la signature d’un partenariat avec la plateforme de messagerie IRL.

Dans le cadre de cet accord, les fans auront notamment la possibilité de participer à des conversations de groupe en direct avec certains athlètes. De nombreux autres contenus UFC seront également mis en avant sur l’application.

En outre, IRL.com bénéficiera également d’une large visibilité lors de certains évènements UFC avec une présence dans l’octogone, comme le week-end dernier lors de l’UFC 279.

NATE DIAZ DOES ONE MORE TIME!!!!!!! #UFC279 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ta75j4ueC3

— UFC (@ufc) September 11, 2022