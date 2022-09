Interview – UFC Paris : Franck Dupuis, Fondateur de la marque Venum, équipementier de l’UFC jusqu’en 2025

Ce samedi, l’UFC débarque à l’Accor Arena pour son premier évènement en France, quelques années après la légalisation du Mix Martial Art (MMA).

Alors que le français Ciryl Gane sera la tête d’affiche de la soirée, un autre tricolore brillera sur ses terres. Il s’agit de la marque Venum créée en 2005 et devenue numéro 1 sur les sports de combat toutes disciplines confondues au fil des années.

En avril 2021, Venum devient le partenaire officiel de l’UFC et habille les combattants lors des combats. Basée en Ile-de-France avec une présence à l’international, la société fondée par Franck Dupuis a concrétisé un de ses objectifs en enregistrant un chiffre d’affaires pour le groupe ayant dépassé les 100 millions d’euros en 2021.

Cette semaine, la marque profite de la première de l’UFC en France pour officialiser la prolongation de son contrat d’équipementier avec l’organisation revendue pour 4 milliards de dollars en 2016 à un groupement emmené par WME | IMG (devenue depuis Endeavor).

A cette occasion, nous avons posé quelques questions à Franck Dupuis, Fondateur de la marque Venum.

Sport Buzz Business : Quel est votre état d’esprit en cette semaine de première de l’UFC en France, vous qui êtes le PDG de VENUM, marque française partenaire de l’UFC ou encore du combattant Ciryl Gane ?

Franck Dupuis : Je ressens un mélange de fierté, de soulagement, de satisfaction et surtout beaucoup d’optimisme pour à l’avenir. Je suis satisfait parce qu’il s’agit enfin de la reconnaissance d’une discipline en laquelle je crois depuis plus de 15 ans. Je suis convaincu que ce premier événement français sera un succès et qu’il sera suivi de nombreux autres. C’est également une excellente nouvelle pour le milieu puisque cette nouvelle visibilité va permettre de soutenir le développement de la discipline dans notre pays.

SBB : Quel premier bilan faite-vous du partenariat entre Venum et l’UFC, votre marque ayant succédé à Reebok sur les tenues dans l’Octogone en 2021 ?

FD : Venum a démontré un savoir faire qui a été particulièrement bien accueilli par les combattants, et les fans. Le plébiscite dont la marque a fait l’objet est une grande source de motivation. De plus ce partenariat a permis de renforcer significativement la crédibilité de la marque tout en nous ouvrant de nombreuses portes chez les distributeurs du monde entier. Ce partenariat nous a facilité l’entrée au sein d’enseignes telles que Décathlon ou JD Sports.

SBB : Cette semaine, Venum a annoncé la prolongation de ce contrat avec l’UFC ? Pourquoi prolonger ?

FD : A l’instar de ce que des grandes marques généralistes ont pu faire dans le football nous voulons pousser un lifestyle enraciné dans les sports de combat. L’UFC est le partenaire idéal pour réussir ce défi. Nous sommes encore au début de ce chemin. Il est donc naturel pour Venum d’avoir voulu prolonger.

Les personnalités du monde de la musique avec le rap par exemple, sont également davantage sensibles à la marque dans la mesure où elle leur offre la possibilité d’être associé à l’UFC. Ce sont des univers très proches, intéressants pour nous et qui nous permettent d’augmenter notre audience ainsi que le potentiel commercial.

« Le contrat est signé jusqu’à la fin de l’année 2025 »

SBB : Quelle est la durée du nouveau contrat ?

FD : Le contrat est signé jusqu’à la fin de l’année 2025. Il concerne les tenues portées par les combattants le soir des combats dans l’octogone et les tenues portées par les athlètes et leurs équipes toute la semaine précédent le combat.

A (re)lire aussi