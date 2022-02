Naming – Oracle nouveau partenaire-titre de Red Bull Racing F1

Hier, l’écurie de Formule 1 Red Bull Racing a dévoilé sa nouvelle monoplace pour la saison 2022. A cette occasion, l’équipe a officialisé le renforcement de son partenariat avec Oracle qui devient partenaire-titre (Naming).

Cette saison, les pilotes Max Verstappen et Sergio Perez seront au volant de la RB18 de l’écurie qu’il faut désormais appeler Oracle Red Bull Racing.

Dans le cadre de cet accord, l’écurie va notamment étendre l’utilisation d’Oracle Cloud Infrastructure pour la performance et la relation avec les fans.

« Oracle Cloud nous a permis de prendre des décisions le jour de la course qui ont aidé Max Verstappen à gagner le championnat des pilotes en 2021 » explique Christian Horner, Directeur et CEO de l’écurie Oracle Red Bull Racing, dans un communiqué. La meilleure publicité pour la société américaine. « Si nous nous reposons sur Oracle comme partenaire-titre, c’est en raison de la confiance que nous lui témoignons et de sa capacité à fournir avantage véritablement décisif sur la concurrence. »

Pour la présentation de la nouvelle monoplace et l’arrivée d’Oracle comme nouveau partenaire-titre, une séquence vidéo originale a été tournée en guise d’introduction. L’occasion de voir Max Verstappen à l’oeuvre à bord de sa Formule 1.

Outre l’aspect performance, le partenariat entre Oracle et l’écurie repose également sur la construction d’une plateforme de fidélité (Red Bull Racing Paddock) lancée à destination des supporters. « Nous voulons embarquer nos fans avec nous lors de la compétition en Formule 1 en les plaçant au coeur de l’action et c’est grâce à l’innovation et la technologie de premier plan apportées par Oracle que nous pouvons atteindre notre objectif. » ajoute Oliver Hughes, Directeur Marketing, Oracle Red Bull Racing.