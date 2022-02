Le PSG dévoile son 4ème maillot 2021-2022 floqué Jordan Brand

A quelques jours de son 1/8e de finale de Champions League contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain dévoile son 4ème maillot de la saison 2021-2022, floqué Jordan Brand.

Pour ce maillot 4th, le club parisien et l’équipementier misent une nouvelle fois sur un style inspiré du basketball et du football. Une déclinaison blanche du maillot domicile vendu à partir de 90€ en taille adulte.

« Ce maillot blanc, qui sera porté par l’équipe masculine et féminine lors de la seconde partie de la saison, fait référence aux célèbres uniformes de l’équipe mythique de basketball de Chicago et poursuit ainsi la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis plus de quatre ans. Le short de football intègre le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture » précise le PSG dans son communiqué.

Comme nous le précise le club, ce maillot sera porté pour la première fois ce vendredi en Ligue 1 Uber Eats pour le match contre le Stade Rennais FC au Parc des Princes.

Les crampons adidas de Messi cachés subtilement

Sur les « photo de classe », les plus attentifs remarquerons qu’une pancarte a été placée devant Lionel Messi, ambassadeur adidas, afin de cacher ses crampons de la marque aux trois bandes. En parallèle, la photo de Lionel Messi seul avec le maillot (voir plus bas) a été prise de façon à ne pas mettre en avant le logo Jordan.

Un 4ème maillot qui est accompagné d’une collection « spring 2022 » pour les enfants, femmes et hommes, dont dont une Air Jordan 1 Mid.