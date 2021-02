MLS – Le CF Montréal dévoile ses nouveaux maillots 2021 arborant sa nouvelle identité

Hier, le Club de Foot Montréal, ex Impact de Montréal, a présenté ses nouveaux maillots pour la saison 2021. Des maillots très attendus par les partisans du club québécois qui vient de changer d’identité.

Au Québec, les partisans semblent plutôt hostiles au changement de nom de la franchise MLS annoncé il y a un mois. Les nouveaux maillots arborant le nouveau logo du club changeront-ils la donne ? Rien n’est moins sûr.

Pour son nouveau maillot domicile, adidas, équipementier de l’ensemble des franchises de Major League Soccer, fait dans le classique avec un maillot au template plutôt sobre.

Le maillot noir à l’aspect plutôt froid (ça tombe bien car le nouveau positionnement mise sur une image « glaciale », un axe de communication décrié par des supporters) est relevé par des éléments du nouveau logo en relief. Au dos, l’année 2021 accompagne un patch CFM.

Sur les épaules, on retrouve les 3 bandes adidas en bleu. Une couleur que l’on retrouve également sur le col et les bordures des manches.

Un gris argenté vient compléter le maillot avec le logo BMO sur la face avant et le logo adidas. Précisons que BMO Groupe financier affiche uniquement la rondelle de son logo sur le maillot domicile. « Le CF Montréal sera le seul club partenaire de BMO à profiter de ce privilège sur son maillot principal » précise la franchise.

Le main focus marketing sur le froid et la neige, on a jamais joué un match dans la neige … Mes plus beaux moments au Stade sont en Juin Juillet Août ?!?! 🧐 Damn c’est difficile a s’associer — David Da Costa (@DavidDaCosta31) February 18, 2021

L’hiver à Montréal c’est le Canadiens, l’été c’est le foot des Alouettes et le soccer (foot pardon 🤦🏻‍♂️)…j’haïs ça le froid, j’aime pas l’hiver, outre pour le hockey. Je m’excuse, mais c’est n’importe quoi tout ça… — Maxime Trudeau (@maxime_trudeau) February 18, 2021

L’histoire de la neige et du froid? Un génie marketing s’est dit. « On va être le We the North de la MLS »? — Founer30 (@Founer30) February 18, 2021

Moi c’est le club qui importe pas le nom pas le maillot je serai toujours derrière mon club le monde qui chiale juste pour chialé ben t’en pis pour vous ALLEZ MONTRÉAL ALLEZ je vais vous appuyer même si ont s’appelle les canard 💪💪💪 — Marco St Cyr (@MarcoStCyr1) February 18, 2021

« Ce maillot se veut une célébration du caractère unique de notre ville, de notre province et de notre histoire » a déclaré le président du CF Montréal, Kevin Gilmore, dans un communiqué. « Nous sommes fiers d’où nous venons et de ce qui nous distingue. Cette évolution s’inscrit dans ce sentiment et cette volonté d’être différents et unis. »

Le maillot extérieur 2021 du CF Montréal est lui blanc et noir avec un template utilisant les 3 bandes sur l’épaule façon 90s. Un design introduit en Major League Soccer l’année dernière à l’occasion des 25 ans du championnat nord-américain.

Pour ce jersey, le flocage du sponsor maillot face BMO retrouve un aspect plus classique avec les lettres BMO et la rondelle.

Les maillots de l’Impact de Montréal en 2019

Le maillot extérieur 2020 de l’Impact de Montréal