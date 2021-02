DoorDash premier sponsor maillot de la futur franchise Angel City Football Club

La semaine dernière, la future franchise de football féminin Angel City Football Club (ACFC) basée à Los Angeles a officialisé l’arrivée de son premier sponsor maillot avec DoorDash.

Pour la société spécialisée dans la livraison de repas, ce contrat sponsoring est également une première avec une équipe professionnelle de soccer. Il faudra patienter jusqu’à cet été pour découvrir le logo de la franchise et son tout premier maillot. En 2022, l’équipe débutera en NWSL et évoluera au Banc of California (22 000 places).

Driving change. Leading with purpose. Delivering with @DoorDash. 👊 Our partnership sets a new standard for what women’s sports are worth and what a team can mean to a community. pic.twitter.com/PxK0fVyo8T — Angel City FC (@weareangelcity) February 18, 2021

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, DoorDash et ACFC s’engagent à offrir environ 250 000 repas à celles et ceux qui en ont le plus besoin dans la région.

10% des contrats sponsoring pour des actions locales

Derrière ce club de foot féminin qui évoluera en NWSL on retrouve un actionnariat prestigieux composé notamment Nathalie Portman, Eva Longoria ou encore Serena Williams. C’est d’ailleurs le mari de la tenniswoman Alexis Ohanian qui a mené la constitution du pool d’investisseurs.

Plus qu’une franchise de sport féminin, ACFC souhaite être un véritable acteur au soutien de nombreuses causes. Le club s’est notamment engagé à reverser 10% de ses revenus sponsoring à des actions locales.