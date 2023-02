La Flamme Olympique de Paris 2024 arrivera à Marseille en voilier (Belem)

Paris 2024 vient d’annoncer que Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme olympique. La cité phocéenne sera donc la première étape du célèbre Relais de la Flamme Olympique.

C’est donc officiel ! La célèbre torche sera allumée en Grèce dans le site antique d’Olympie et voyagera sur le Belem, un trois-mâts, jusqu’au Vieux-Port de Marseille où elle arrivera au printemps 2024. Elle entamera « un périple collectif de plusieurs semaines vers Paris ». Le parcours détaillé du relais sera en revanche dévoilé en mai 2023.

Un relai de la Flamme Olympique Paris 2024 qui sera sponsorisé par Coca-Cola mais également Banque Populaire et Caisse d’Epargne comme annoncé depuis plusieurs semaines.

Le choix de Marseille était donc une évidence pour le comité olympique. « Avec ses 2 600 ans d’existence, Marseille est à la fois une ancienne colonie grecque (Massalia) et la plus ancienne ville de France. » Une fois arrivé à Marseille, le Belem sera amarré dans le port et rassemblera, comme l’espère Paris 2024, des nombreux habitants de la ville pour célébrer une « grande fête populaire ».

Marseille recevra les épreuves olympiques de voile et 10 matchs du tournoi olympique de football.

À JAMAIS LES PREMIERS ✨ Marseille sera la 1ère ville 🇫🇷 à accueillir la flamme en 2024 ! En provenance d'Athènes, la flamme traversera la Méditerranée à bord du Belem pour lancer le Relais de la Flamme Olympique 🔥 Avec nos parrains officiels on vous prépare une belle fête ! pic.twitter.com/8fBMiymUlh — Paris 2024 (@Paris2024) February 3, 2023

