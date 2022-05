Offre Alternance : Junior Partnership Sales – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations, évènements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel: commercialisation de droit média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

SPORTFIVE est à la recherche d’un(e) JUNIOR PARTNERSHIP SALES F /H en contrat d’alternance pour une durée de 12 mois.

MISSIONS

En collaboration quotidienne avec l’ensemble de l’équipe, les missions du Junior Partnership Sales (F/H) seront les suivantes :

• Développement d’un portefeuille clients

• Identification de leads pertinents

• Démarchage téléphonique

• Comprendre et maîtriser l’éventail de droits à commercialiser

• Présenter une offre et convaincre son auditoire de la pertinence de celle-ci

PROFIL

Formation Bac + 4/5 de type ESC ou équivalence universitaire dans le domaine du Management du Sport. Une expérience dans le domaine commercial est un plus. Fort intérêt pour le sport et particulièrement le football. Forte sensibilité marketing et commerciale. Très bonne culture générale sport et sponsoring et des outils de communication. Curiosité du marché.

QUALITES RECHERCHEES

– Capacité à s’inscrire dans des cycles de vente longs et complexes

– Capacité à prospecter et à développer son portefeuille

– Capacité à convaincre et influencer

– Capacité relationnelle

– Capacité d’analyse et de synthèse – flexibilité

– Résistance à la pression et sens des objectifs

– Esprit d’équipe et esprit de compétition

– Organisation, rigueur, créativité, autonome et disponible

COMPETENCES REQUISES

– Maîtrise des outils de bureautique : PowerPoint, Excel, Word

– Anglais courant

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : charles.deschamps@sportfive.com