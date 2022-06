Uniqlo lance sa première collection de t-shirts avec le logo « RF » de Roger Federer

A quelques jours du début de Wimbledon 2022, Uniqlo va sortir sa première collection de t-shirts utilisant le logo « RF » de Roger Federer.

Sous contrat avec Federer depuis l’été 2018, la marque japonaise a longtemps été privé de l’utilisation du logo RF.

En 2020, le tennisman suisse a récupéré les droits du logo auprès de Nike, son ancien équipementier. Quelques mois plus tard, Uniqlo sortait sa toute première collection de casquettes estampillées « RF » juste avant les fêtes de fin d’année. Le « Must Have » pour tout fan du joueur, même si nombreux sont ceux qui regrettent les précédents modèles avec la marque au swoosh.

Depuis, les fans de Roger « restaient sur leur faim » avec aucun nouveau produit Uniqlo « RF ». Pour cet été 2022, la marque profite de l’actualité tennis de Wimbledon, pour lancer ses premiers t-shirts utilisant le logo de l’helvête.

Dans le détail, le t-shirt RF 100% coton par Uniqlo est vendu au prix de 19,90€ en deux coloris, noir et blanc, à partir du 27 juin 2022.

L’occasion pour la marque de produire quelques contenus dont une vidéo dans laquelle Roger Federer revient en partie sur l’histoire de la création de son logo RF qui a débuté par une conversation avec sa femme Mirka.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Uniqlo Global Brand Ambassadors (@uniqlo_ambassadors)

A lire aussi