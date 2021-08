Offre de Stage : Marketing Stratégique – Fédération Française de Tennis

POSTE

Au sein du département Marketing Stratégique et sous la responsabilité du Responsable Marketing de l’offre et activation et du Chargé de Marketing Intelligence, vous participerez au développement commercial de nos principaux événements (Roland-Garros & Rolex Paris Masters).

Vous serez donc impliqué(e) sur la construction d’outils d’aide à la décision à destination de l’ensemble des départements business de la FFT (partenariat, média, hospitalités, billetterie, merchandising, etc.).

Vous aurez également l’opportunité de vivre de l’intérieur le Rolex Paris Masters 2021.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Contribution à la veille du secteur du Sport Business

• Identification de tendances, évolutions de marché et de « best cases » activation

• Préparation des événements « petits-déjeuners » du pôle visant à présenter un sujet business à l’ensemble des collaborateurs

• Participation à l’élaboration de recommandations stratégiques

• Production d’offres commerciales pour les marchés français et étrangers

• Réalisation d’études de marché et benchmarks d’analyse des stratégies d’acteurs ciblés (sponsors, ayants-droit, diffuseurs, etc.)

• Réalisation de bilans post-événement à destination des partenaires

PROFIL

Bac +4/5 Ecole de Commerce ou équivalent universitaire

Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine du marketing sportif serait un plus

Compétences nécessaires :

– Excellente maitrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

– Maîtrise de l’anglais oral et écrit

– Cursus marketing

– Connaissance du Sport Business et de ses acteurs ainsi que de l’écosystème du tennis

Qualités requises :

– Volonté

– Dynamisme

– Proactivité

– Autonomie

– Curiosité

– Organisation

– Rigueur

– Esprit d’équipe

– Relationnel

– Facilité de rédaction

– Esprit de synthèse

Lien pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/c1mnx39jazzk3zsj1d