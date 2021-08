Offre Alternance : Chargé(e) de Communication – Entreprise partenaire de Win Lille

Etablissement : Lille

Domaine : Bachelor Management du Sport , MBA Management du Sport

Type de poste : CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

Type de contrat : Alternance

Secteur : Communication

Localisation : 57 Rue Pierre Mauroy , LILLE 59 000

L’école Win Sport School Lille recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Chargé(e) de communication interne et externe en alternance H/F.

Tout au long de l’année, vous travaillerez au sein d’un vélodrome. De nombreuses compétitions régionales et nationales sont organisées chaque année. Elles viennent ponctuer la programmation de cyclisme sur piste…

Vos missions :

– Développer une stratégie de communication en collaboration avec la direction commerciale ou marketing

– Organisation, mise en place et amélioration des actions de communication

– Réaliser ou faire réaliser les supports et les actualiser : écrits, photos, fiches produits

– Proposer des actions évènementielles

– Développer le site web et l’animer pour améliorer la notoriété

Votre profil :

– Maîtriser les techniques de communication écrite et orale

– Entretenir et développer des réseaux, connaître le milieu de la communication et ses codes

– Etre créatif et proposer des campagnes originales

– Communiquer avec aisance et diplomatie

– Etre disponible, perpétuellement à l’écoute et très curieux(se)

– Maîtriser les principaux outils bureautiques et de communication

L’entreprise prendra à sa charge les frais de scolarité.

Pour postuler, rendez-vous ici