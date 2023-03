Offre Emploi : Commercial – Incept

Notre entreprise :

Depuis 1987, nous distribuons sur le territoire français les célèbres rameurs Concept2. Incept, créée et dirigée par Thierry Louvet finaliste olympique en 1984, résulte de la fusion des activités de Concept2 France et de Wattbike France.

Nous sommes une équipe dotée d’une expérience de près de 30 ans dans l’univers du sport de haut niveau, du fitness et de loisirs en France. Une dizaine de personnes, tous experts et passionnés de sport, compose l’équipe d’Incept.

Tes missions principales :

• Développer et conduire une stratégie commerciale en accord avec la direction.

• Établir un plan d’action commercial en fonction des objectifs qui seront fixés.

• Prospection téléphonique.

• Mener une action de prospection terrain régulière sur lesdits secteurs afin d’alimenter la base de données clients.

• Assurer le suivi des clients de manière autonome tout au long de la relation commerciale (satisfaction, fidélisation, relance).

• Conseiller et être à l’écoute des clients dans le processus de vente.

• En collaboration avec le service marketing, participer à la notoriété des produits (évènements sportifs- salons-animation…).

• Appui technique en collaboration avec le service après-vente.

Ton profil :

Nous recherchons avant tout un profil doté d’un vrai tempérament commercial qui saura s’intégrer dans une équipe dynamique.

Tu maitrises les techniques de ventes, tant en BtoB qu’en BtoC, qui te permettront de comprendre et de formaliser les besoins du client.

Tu as une énergie communicative, tu es rigoureux(se), persévérant(e), autonome avec un bon relationnel et tu as une appétence pour le milieu du sport, ce poste est fait pour toi !

Ton package de rémunération :

Salaire : 2200-2300€ Brut fixe, Commission, Intéressement et Participation, 13ème mois, Tickets restaurant, voiture de fonction…

Le poste est basé en IDF (Colombes – 92) et est à pourvoir en CDI. Des déplacements sont à prévoir dans toute la France.

Le poste peut être confié à un homme ou à une femme.

Merci d’envoyer ta candidature à a.cerqueira@incept-sport.fr