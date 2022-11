Offre Emploi : Responsable de site Trocadéro – Paris 2024

Responsable de site – Trocadéro (H/F)

Description:

Localisation: Saint Denis

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

La Direction de la Marque, des Évènements et des Cérémonies (MEC) porte particulièrement l’une des promesses phares de la vision de Paris 2024 : des jeux révolutionnaires et spectaculaires. Dans ce but elle dispose de tous les leviers nécessaires pour créer une Marque forte et différente qui marque son temps : identité, contenus, événements, célébrations et cérémonies notamment. Pour ce faire, elle pilote et coordonne :

La Direction de la Marque composée d’un pôle identité et d’un pôle contenus

La Direction des Célébrations

La Direction des Cérémonies

La Direction des Grands événements

La Direction de la Créativité

La Marque Equipe de France en lien avec le CNOSF et le CPSF

Le Site du Trocadéro (cérémonie d’ouverture des jeux olympiques, activités de célébrations et compétitions sportives)

Missions et responsabilités principales

Sous l’autorité du Directeur Exécutif de la Marque, des Evénements et des Cérémonies, le.a Responsable du Site Trocadéro (TRO) aura pour responsabilité de piloter la planification et les opérations du site du Trocadéro (cérémonie d’ouverture des jeux olympiques, activités de célébrations et compétitions sportives) en assurant l’intégration du site dans les opérations des Jeux et la relation avec l’ensemble des parties prenantes concernées. Cela se traduit au travers des missions suivantes :

Assurer la planification intégrée des opérations de cérémonie, de célébrations et de compétition sportive sur le site, notamment les phases de transition :

– Gérer un processus centralisé et intégré de planification, de développement et d’exécution des opérations des jeux sur le site ;

– Assurer la livraison de l’infrastructure et la gestion du site (maintenance, services, sécurité, gestion des flux, logistique, transport, etc) ;

– Assurer le management de l’équipe site et participer aux différentes instances internes et externes liées à la gestion du site du Trocadéro ;

– Gérer le budget du site

Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes Paris 2024 notamment avec :

Les équipes Cérémonies et Evènements pour intégrer les besoins en termes d’infrastructures, de services et de considérations artistiques ;

Les équipes Sport et Cluster Paris centre pour intégrer les besoins pour la compétition sportive ;

Les équipes du Cluster Paris centre pour assurer que le site du Trocadéro s’intègre dans les opérations plus larges du Cluster Paris Centre ;

Les directions opérationnelles pour assurer l’intégration des services des Jeux, pour l’élaboration de plans, d’outils, de systèmes, de politiques et de procédures ;

Les équipes commerciales pour définir les besoins liés au site (licencing, relations partenaires, etc)

Gérer la relation avec les parties prenantes des Jeux – les établissements publics du site du Trocadéro, la préfecture de police de Paris, le diffuseur des Jeux OBS, le CIO, les clients des jeux :

Assurer les réunions de coordination avec ces différents acteurs ;

Piloter la contractualisation avec les gestionnaires du domaine public et les éventuelles agences en charge des opérations des évènements ;

Travailler sur les niveaux de services clients, en cohérence avec les budgets ;

Vos atouts pour réussir

Plus de 15 ans d’expérience dans la gestion d’évènements complexes de grande envergure, d’une salle de spectacle ou d’un stade ;

Solide expérience dans la gestion intégrée de la planification et des productions d’évènements ;

Expérience en gestion des incidents et risques, en management d’équipe, relations avec de multiples acteurs d’horizons différents ;

Anglais courant

Standards d’intégrité et de discrétion

Alignement avec les valeurs du sport – esprit d’équipe et sens du collectif indispensable

Personnalité dynamique, accessible et adaptable au changement

Aisance relationnelle, communication interpersonnelle efficace

Rejoindre Paris 2024, c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le partage. C’est l’ambition de faire avec les autres.

La créativité. C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, d’être audacieux.

L’exigence. C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel.

