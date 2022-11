Offre Emploi : Chef de produit digital et gaming – Fédération Française de Tennis

CHEF DE PRODUIT DIGITAL & GAMING F/H

Entreprise

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste

Poste en CDI

La Fédération Française de Tennis recherche un chef de produit digital et gaming.

Intégré(e) au sein de la Direction Systèmes d’Information et du Numérique et au sein du pôle digital Grand Public et Joueurs, vous serez en charge du pilotage du cycle de vie d’un portefeuille de produits digitaux (web et mobiles) : Greenweez Paris Premier Padel Major, FFT.fr, Gaming zone. Vous serez également en charge de la réalisation de projets de gamification.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

Piloter le cycle de vie d’un portefeuille de produits digitaux

• Pilotage et ergonomie UX / UI

• Recensement et traduction de l’expression de besoins métiers

• Cadrage du planning et priorisation des différents lots

• Réalisation de la roadmap produits

• Brief et coordination des intervenants internes et externes

• Réalisation et animation des tests utilisateurs

• Tests des livraisons

• Mise à jour de documents de suivi de projet

• Organisation d’appels d’offres

• Vérifier la bonne application des standards de développement

• Piloter et mesurer l’état d’avancement (création des tableaux de bord, choix des indicateurs, planification des comités de pilotage…)

• Évaluer les risques (coûts, délais…) pouvant intervenir au cours de la réalisation.

• Piloter l’ensemble des phases de recette du projet

• Rédiger les cahiers de recette

• Planifier et organiser la phase de recette (tests unitaires, tests fonctionnels et test de charge)

• Accompagner les directions dans la rédaction des cahiers de recette métier

• Assurer la correction des anomalies

• Suivre la mise en production et le déploiement.

• Mettre en place le reporting du projet

• Assurer la communication et le marketing des produits digitaux

Veiller à l’implémentation du gaming au sein des produits digitaux

• Imaginer des expériences engageantes pour les fans

• Être force de proposition dans l’imagination de jeux pour animer les communautés

• Être le référent auprès du prestataire « gamification » de la FFT

• Être en veille sur le marché

Profil

Compétences nécessaires :

Connaissance des processus et méthodes de gestion de projet (planning, budget, indicateurs, risques)

Organisation de campagnes de test

Pilotage d’une Tierce Maintenance Applicative

Organisation de comités de pilotage et de comités projet

Une connaissance du milieu fédéral sportif serait un plus très appréciable

Une connaissance de l’environnement et des mécaniques du e-sport serait également un plus

Sensibilité à la culture agile et aux méthodes projets associées

Forte sensibilité à l’expérience utilisateur

Environnement technique :

Application mobile sous iOS et Android

Prismic

Drupal

Qualités requises :

Curiosité et capacité d’analyse

Force de proposition / Proactif, volonté de faire contribuer le Système d’information à la création de valeur.

Orientation client et sens du service

Rigoureux et organisé, organisateur

Capacité à aider les métiers à prioriser leurs activités/demandes

Formation et expérience :

3-5 ans d’expérience dans la réalisation et la conduite de projets informatiques / digitaux

Formation en école de management ou dans les métiers de l’informatique

