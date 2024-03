Altice France entre en négociations exclusives avec le Groupe CMA CGM pour la cession d’Altice Media (BFM, RMC)

Ce matin, les groupes Altice France et CMA CGM ont annoncé entrer en négociations exclusives concernant la cession du groupe Altice Media qui détient notamment les médias BFMTV, RMC, RMC Sport ou encore BFM Business.

« Le groupe Altice France annonce ce vendredi être entré en négociations exclusives avec le groupe CMA CGM et Merit France pour leur céder 100% d’Altice Media, pour un montant total en numéraire de 1,55 milliard d’euros » explique le communiqué relayé par BFM Business.

Une annonce qui concerne évidemment le territoire « sport » avec la radio RMC et le site et la chaine RMC Sport.

« Avec ce projet d'acquisition, nous avons l'ambition de poursuivre notre développement de long terme dans le secteur des médias » – Rodolphe Saadé

explique Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, dans le communiqué de son groupe. « Altice Media est un groupe de référence, en forte croissance, avec des équipes talentueuses et des marques fortes. Sa complémentarité avec le Pôle Media de CMA CGM, constitué de médias reconnus, La Provence, Corse Matin, La Tribune et La Tribune Dimanche, sera un atout majeur. Ensemble, nous pourrons porter les grands enjeux d'innovation et de transformation économique, sociétale et territoriale sur tous les canaux de diffusion et vers toutes les audiences »

« Patrick Drahi, fondateur et propriétaire d’Altice, salue l’incroyable réussite d’Altice Media et remercie chaleureusement ses dirigeants et ses salariés, et en particulier les journalistes, les équipes techniques et de production et les équipes commerciales » ajoute le communiqué d’Altice. Patrick Drahi exprime toute sa confiance en Rodolphe Saadé, avec qui il entretient des relations étroites et amicales depuis de nombreuses années, à sa famille, à CMA CGM et Merit France, pour continuer à investir et à développer Altice Media afin de permettre à BFM et RMC, et à leurs équipes, de poursuivre leurs missions essentielles. »

« Ce projet d’acquisition permettrait au Pôle Media de CMA CGM de proposer des contenus d’information, de sport et d’entertainment de premier plan »

En 10 ans, Altice Media a vu passer son chiffre d’affaires de annuel de 195 millions d’euros à 362 millions d’euros. « L’opération, qui sera soumise aux conditions préalables usuelles et à l’obtention des autorisations réglementaires applicables, devrait être finalisée au cours de l’été 2024. Avant cette annonce, Altice France a désigné Altice Media comme filiale non restreinte au titre de sa documentation financière. »

De son coté, CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, est l’actuel sponsor maillot de l’Olympique de Marseille.

En outre, CMA CGM est également Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

CMA CGM accélère son développement dans les médias

Dans son communiqué, le Groupe CMA CGM donne quelques informations sur sa stratégie dans les médias.

Ce projet d’acquisition permettrait au Pôle Media de CMA CGM de proposer des contenus d’information, de sport et d’entertainment de premier plan, répondant aux besoins d’une audience toujours plus large et aux modes de consommation diversifiés.

A l’ère du digital et de la diversification des modes de consommation des médias, le savoir-faire et l’expertise des équipes permettraient de partager des contenus éditoriaux de qualité et toujours plus performants, en continu et sur tous les canaux.

En effet, avec les marques de Altice Media, en particulier BFM et RMC, et avec La Provence, Corse Matin, La Tribune, et La Tribune Dimanche, le nouvel ensemble serait présent sur tous les canaux de diffusion : le numérique, l’audiovisuel, la vidéo, le papier et l’événementiel B2B.

Le projet porté par le Groupe CMA CGM s’inscrit dans la pleine continuité de la politique éditoriale actuelle de Altice Media qui a fait le succès de ses chaines et stations. Afin de garantir cette continuité, le Groupe CMA CGM a proposé à l’équipe dirigeante actuelle de Altice Media de rester en place.

