Stéphane Morel nouveau directeur général de la Fédération Française de Tennis

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé la nomination de Stéphane Morel comme directeur général en remplacement de Caroline Flaissier.

« Il aura pour priorité d’assurer la poursuite de la transformation en cours, de veiller au succès des principaux événements à venir (Roland-Garros, JOP 2024, Rolex Paris Masters…) et de mettre en œuvre les actions de renforcement du dialogue continu avec les salariés de la Fédération » explique la FFT dans un communiqué.

Une nomination qui intervient après une décision à l’unanimité des membres du comité exécutif de la FFT. Pour rappel, Caroline Flaissier, qui avait succédé à Amélie Oudéa-Castéra, avait été « mise à pied » il y a quelques semaines après les échos d’un courrier de salariés dénonçant leurs conditions de travail.

Jusque là, Stéphane Morel occupait le poste de directeur général adjoint de la FFT, en charge du développement commercial. « Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience dans plusieurs institutions majeures du milieu sportif et e-sportif (FFT, NBA et Ubisoft) dont six ans au sein de la FFT dont il connait parfaitement l’organisation et le fonctionnement, Stéphane Morel dispose d’une fine connaissance de l’écosystème du tennis français et du sport mondial. Sa riche expérience constitue un atout considérable pour la Fédération, engagée dans plusieurs projets majeurs (diversification, clubs, modernisation, attractivité, haut niveau, Rolex Paris Masters…). Stéphane Morel a démontré tout au long de sa carrière des compétences techniques et managériales indéniables qu’il mettra au profit du collectif. Il apportera tout son dynamisme, son professionnalisme et sa vision stratégique pour accompagner et guider les équipes dans la bonne réussite des projets ambitieux de la FFT. »

A lire aussi