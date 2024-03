Tennis – Le prize money et les sponsors du BNP Paribas Open 2024 (Indian Wells)

Du 6 au 17 mars 2024, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis ont rendez-vous à Indian Wells pour le BNP Paribas Open.

Pour le premier Masters 1 000 ATP de la saison et le 3ème en WTA, le tournoi américain va une nouvelle fois proposer un plateau relevé avec notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff,… Le tournoi ATP est à suivre sur Eurosport le WTA sur beIN SPORTS.

Pour le tournoi messieurs et Dames, les joueurs et joueuses se partageront un prize money identique dans le tableau principal. Le vainqueur de l’édition 2024 empochera un chèque de 1,1 million de dollars.

Vainqueur : 1,1M$

Finaliste : 585 000$

1/2 finale : 325 000$

1/4 finale : 185 000$

1/8e finale : 101 000$

3e tour : 59 100$

2e tour : 42 000$

1er tour : 30 050$

Pour cette édition 2024, le tournoi américain peut une nouvelle fois compter sur le soutien de BNP Paribas en tant que partenaire-titre. Un contrat de Naming en place depuis… 2009 !

Derrière BNP Paribas, au rang de « Premier Sponsors », on retrouve Rolex, Emirates, Fila, Penn, Indian Wells California, Motorola, Steve Furgals, Masimo, Hologic, PIF, BMW, Spotlight Casino.

En dessous, au rang de « Champions Sponsors », on retrouve Tennis Warehouse, Seabourn et Veroni.

Enfin, les « contributing sponsors » sont Corona Premier, Eisenhower Health, Pepsi, Plexipave, Maestro Dobel Tequila et Netjets.

The couple that trains together 💪❤️ @Gael_Monfils & @ElinaSvitolina | #TennisParadise pic.twitter.com/kAC36g55ZW

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 4, 2024